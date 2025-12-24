Language
    जम्मू-कश्मीर: आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी, आईजीपी वीके बिरदी ने दिए सख्त निर्देश

    By Naveen Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर: आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी, आईजीपी वीके बिरदी ने दिए सख्त निर्देश (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक(आइजीपी) वीके बिरदी ने मंगलवार को पुलिस अधिकारियों को अपराधियों, अवैध नशीले पदार्थाें के कारोबार-तस्करी और आतंकी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ खुफिया सूचनाओं पर आधारित प्रो-एक्टिव पुलिसिंग अपनाने का निर्देश दिया।

    आज डीआईजी उत्तरी कश्मीर रेंज मकसूद उल जमान के साथ जिला बारामुला और सोपोर के अपने दौरे के दौरान आइजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने बारामुला में कानून व्यवस्था,आतंकरोधी अभियानों के साथ साथ पुलिस की संबधिित प्रशासनिक गतिविधियों का भी जायजा लिया।

    उन्होंने जिले में अपराधों की प्रकृति, अपराधों पर काबू पाने में पुलिस की भूमिका, विभिन्न थानों में दर्ज मामलों की जांच व अन्रू मामलों का भी आकलन किया। उन्होंने कश्मीर नए आपराधिक कानूनों को असरदार तरीके से लागू करने पर खास जोर देते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीक से उच्च गुणवत्ता पर आधारित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    उन्होंने नशे के खिलाफ जारी अभियान और आतकरोधी मामलों का भी जायजा लिया और नशा कारोबारियोे के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति के तहत कार्रवाई करने को कहा। उन्होने राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का भी निर्देश दिया और कहा कि टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने और इलाके में शांति सुनिश्चित बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।