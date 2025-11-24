लाल किला बलास्ट के बाद 'सफेदपोश आतंक' के खिलाफ कश्मीर के डॉक्टर हुए एकजुट, कहा- 'हम हर हाल में सुरक्षा एजेंसियों के साथ'

राज्य ब्यूरो, जम्मू। सफेदपोश आतंकी मॉडयूल का भंडाफोड़ होने के बाद जम्मू के बाद कश्मीर के डाक्टर संगठन एकजुटता के साथ आगे आए हैं। उन्होंने दिल्ली में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना जताई है।

सोसायटी ऑफ कंसल्टेंट डाक्टर्स जम्मू-कश्मीर, डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर, मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन मेडिकल और डेंटल कालेज श्रीनगर ने अलग-अलग बयानों में कुछ डाक्टरों के आतंकी माडयूल में शामिल होने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।

मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन मेडिकल और डेंटल कालेज श्रीनगर के प्रधान डा. सज्जाद खांडे, सोसायटी आफ कंसल्टेंट डॉक्टर्स जम्मू-कश्मीर के प्रधान डॉ. ओवेस डार और डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रधान डॉ. मोहम्मद युसूफ टाक और उनके पदाधिकारियों की ओर से जारी बयानों में कहा गया है कि वे सब शांति, मानवता और राष्ट्रीय एकता के साथ खड़े हैं।