    लाल किला बलास्ट के बाद 'सफेदपोश आतंक' के खिलाफ कश्मीर के डॉक्टर हुए एकजुट, कहा- 'हम हर हाल में सुरक्षा एजेंसियों के साथ'

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:23 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में 'सफेदपोश आतंक' माड्यूल के खुलासे के बाद कश्मीर के डॉक्टर एकजुट हुए हैं। उन्होंने दिल्ली में हुए बम धमाकों की निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। विभिन्न डॉक्टर संगठनों ने कुछ डॉक्टरों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़े रहने की बात कही।

    सफेदपोश आतंक के खिलाफ कश्मीर के डॉक्टर हुए एकजुट (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। सफेदपोश आतंकी मॉडयूल का भंडाफोड़ होने के बाद जम्मू के बाद कश्मीर के डाक्टर संगठन एकजुटता के साथ आगे आए हैं। उन्होंने दिल्ली में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना जताई है।

    सोसायटी ऑफ कंसल्टेंट डाक्टर्स जम्मू-कश्मीर, डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर, मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन मेडिकल और डेंटल कालेज श्रीनगर ने अलग-अलग बयानों में कुछ डाक्टरों के आतंकी माडयूल में शामिल होने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।

    मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन मेडिकल और डेंटल कालेज श्रीनगर के प्रधान डा. सज्जाद खांडे, सोसायटी आफ कंसल्टेंट डॉक्टर्स जम्मू-कश्मीर के प्रधान डॉ. ओवेस डार और डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रधान डॉ. मोहम्मद युसूफ टाक और उनके पदाधिकारियों की ओर से जारी बयानों में कहा गया है कि वे सब शांति, मानवता और राष्ट्रीय एकता के साथ खड़े हैं।

    लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होने की जरूरत है। डॉक्टर हमेशा से ही मानवता के साथ लोगों की सेवा के लिए खड़े रहे हैं। हम हर हालात में सुरक्षा एजेंसियों के साथ हैं।