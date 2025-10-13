कश्मीर में चल रहा 'कपल्स' को बल्कैमेल करने का गेम, पुलिस ने 20 लोग किए गिरफ्तार, पढ़ें पूरा मामला
गांदरबल पुलिस ने अब्दुल्ला पार्क जैसे सार्वजनिक स्थलों पर जोड़ों को परेशान करने वाले 16/96 नामक गिरोह के 20 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह तस्वीरें और वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने सोशल मीडिया ग्रुपों का पता लगाया और अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से कुछ आदतन अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने जनता से उत्पीड़न की सूचना देने की अपील की है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। गांदरबल पुलिस ने अब्दुल्ला पार्क, डंपिंग पार्क और जिले के अन्य लोकप्रिय मनोरंजन स्थलों पर आने वाले युवा जोड़ों और पर्यटकों को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में स्थानीय रूप से 16/96 नामक एक स्वयंभू गिरोह के बीस सदस्यों के खिलाफ रविवार को खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि यह समूह इन सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर आता था। बिना सहमति के आने वाले जोड़ों और पर्यटकों की तस्वीरें और वीडियो खींचता था और बाद में व्यक्तिगत लाभ के लिए विभिन्न बहानों पर निर्दोष लोगों को धमकाने, ब्लैकमेल करने और परेशान करने का सहारा लेता था।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि इस समूह ने ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ग्रुप बनाए थे। मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस टीमों ने तुरंत इसमें शामिल सभी 20 लोगों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आगे बताया कि उनके माता-पिता और अभिभावकों को भी गांदरबल पुलिस स्टेशन में बुलाया गया ताकि भविष्य में इस तरह के व्यवहार को रोका जा सके।
हालांकि प्रवक्ता ने बताया कि उनमें से कुछ लोगों के बार-बार इसी तरह के कृत्यों में शामिल होने को देखते हुएए कुछ आदतन अपराधियों पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और कानूनी कार्यवाही के अनुसार डिग्निबल जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने जनता से आग्रह किया कि वे उत्पीड़न या संदिग्ध गतिविधि की किसी भी घटना की तुरंत सूचना दें ताकि पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके।
