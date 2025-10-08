Jammu News: स्वच्छ भारत अभियान के तहत जम्मू हवाई अड्डे पर CISF और AAI की संयुक्त पहल; चलाया स्वच्छता अभियान

जम्मू हवाई अड्डे पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत एएआई और सीआईएसएफ ने संयुक्त रूप से जीएसई क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। एएआई और सीआईएसएफ कर्मियों ने हवाई अड्डे के एयर-साइड क्षेत्र से कचरा हटाया। एयरपोर्ट निदेशक बीएम कौल ने इस प्रयास की सराहना की और इसे सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। यह अभियान स्वच्छ भारत अभियान के प्रति संस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जारी गतिविधियों के क्रम में जम्मू हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने संयुक्त रूप से ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (जीएसई) क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान एएआई और सीआईएसएफ के कर्मियों ने हवाई अड्डे के एयर-साइड क्षेत्र में जमा कचरे और अनावश्यक सामग्री को हटाकर सफाई अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। अभियान का उद्देश्य कार्यस्थल को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखना था।

इस अवसर पर एयरपोर्ट निदेशक बीएम कौल ने एएआई और सीआईएसएफ टीमों के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संचालन क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखना न केवल हवाई अड्डे के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सतत विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।