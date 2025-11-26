पूर्व सैनिकों को मिलेगा रोजगार, जम्मू में 5 दिसंबर को आयोजित होगा विशेष रोजगार मेला

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर में पूर्व सैनिकों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय के निदेशालय जनरल रिसेटलमेंट (डीजीआर) की ओर से सतवारी कैंटोनमेंट जम्मू में 5 दिसंबर को विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सुरक्षा, आईटी, प्रशासन, लाजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग क्षेत्र की कई कंपनियां शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण पहल में रोजगार मेला सुबह सात बजे शुरू होकर दिनभर चलेगा। रोजगार मेले में भारतीय सेना, नौसेना व वायुसेना के पूर्व सैनिकों को कारपोरेट व उद्योग जगत के अग्रणी कंपनियों में भर्ती होने का मौका दिया जाएगा। डीजीआर का यह कदम पूर्व सैनिकों की पुनर्वास द कल्याण के प्रति रक्षा मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पूर्व सैनिकों के अनुशासन, नेतृत्व क्षमता व तकनीकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखकर उन्हें बेहतर करियर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्त वर्ष में अब तक डीजीआर की ओर से देश में 18 रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं।

दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी व कोलकाता में आठ रोजगार मेले आयोजित किए गए। जिसके बाद जम्मू में हो रहे इस मेले में प्रदेश के पूर्व सैनिकों को योग्यता के आधार पर निजी क्षेत्र में अच्छी नौकरी हासिल करने का अवसर मिलेगा।