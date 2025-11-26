पूर्व सैनिकों को मिलेगा रोजगार, जम्मू में 5 दिसंबर को आयोजित होगा विशेष रोजगार मेला
जम्मू में 5 दिसंबर को पूर्व सैनिकों के लिए विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य पूर्व सैनिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करना है, ताकि वे समाज में पुनर्स्थापित हो सकें। विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां इसमें भाग लेंगी।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर में पूर्व सैनिकों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय के निदेशालय जनरल रिसेटलमेंट (डीजीआर) की ओर से सतवारी कैंटोनमेंट जम्मू में 5 दिसंबर को विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
इसमें सुरक्षा, आईटी, प्रशासन, लाजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग क्षेत्र की कई कंपनियां शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण पहल में रोजगार मेला सुबह सात बजे शुरू होकर दिनभर चलेगा।
रोजगार मेले में भारतीय सेना, नौसेना व वायुसेना के पूर्व सैनिकों को कारपोरेट व उद्योग जगत के अग्रणी कंपनियों में भर्ती होने का मौका दिया जाएगा। डीजीआर का यह कदम पूर्व सैनिकों की पुनर्वास द कल्याण के प्रति रक्षा मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
पूर्व सैनिकों के अनुशासन, नेतृत्व क्षमता व तकनीकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखकर उन्हें बेहतर करियर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्त वर्ष में अब तक डीजीआर की ओर से देश में 18 रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं।
दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी व कोलकाता में आठ रोजगार मेले आयोजित किए गए। जिसके बाद जम्मू में हो रहे इस मेले में प्रदेश के पूर्व सैनिकों को योग्यता के आधार पर निजी क्षेत्र में अच्छी नौकरी हासिल करने का अवसर मिलेगा।
कंपनियों से पंजीकरण के बाद योग्य, समर्पित व मिशन-रेडी उम्मीदवारों के रिज्यूम भी उपलब्ध होंगे। नियुक्त करने वाली कंपनियों के सदस्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए मौके पर उनके साक्षात्कार कर सकते हैं।
पूर्व सैनिक व उन्हें नियुक्त करने वाली कंपनियां डब्लयूडब्लयूडब्लयू.इएसएमहायर.काम पर आनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। यह प्लेटफार्म विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित जाब पोर्टल है। पंजीकरण लिंक डीजीआर की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूर्व सैनिकों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार हासिल करने के लिए निशुल्क पंजीकरण है।
