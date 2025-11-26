Language
    खुशखबरी! जम्मू-कश्मीर में अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानिए कब कर सकते हैं आवेदन

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:22 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में युवाओं के लिए खुशखबरी! JKSSB ने अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार JKSSB की वेबसाइट jkssb.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथियाँ जल्द ही घोषित की जाएंगी। शैक्षणिक योग्यता स्नातक है और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है।

    लिखित या ओएमआर बेस्ड एग्जाम में मिले मेरिट के आधार उम्मीदवार का सिलेक्शन किया जाएगा।

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने यूनियन टेरिटरी कैडर के तहत फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पोस्ट के लिए विज्ञापन दिया है। 

    नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 8 दिसंबर 2025 से मिलेंगे जबकि जमा करने की आखिरी तारीख 6 जनवरी 2026 तय की गई है। 

    पोस्ट में कैटेगरी के हिसाब से रिज़र्वेशन शामिल है। जिसमें OM के लिए 240 सीटें, SC के लिए 48, ST1 और ST2 के लिए 60-60, OBC के लिए 48, ALC/IB के लिए 24, RBA के लिए 60 और EWS कैटेगरी के लिए 60 सीटें हैं। 

    उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जिसमें ओपन मेरिट के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए। 50 प्रतिशत अंक के साथ पोस्टग्रेजुएट डिग्री वाले या पीएचडी डिग्री वाले उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

    पोस्ट के लिए सिलेक्शन पूरी तरह से लिखित या OMR बेस्ड एग्जाम में मिली मेरिट के आधार पर किया जाएगा।