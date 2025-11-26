खुशखबरी! जम्मू-कश्मीर में अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानिए कब कर सकते हैं आवेदन

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने यूनियन टेरिटरी कैडर के तहत फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पोस्ट के लिए विज्ञापन दिया है।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 8 दिसंबर 2025 से मिलेंगे जबकि जमा करने की आखिरी तारीख 6 जनवरी 2026 तय की गई है।

पोस्ट में कैटेगरी के हिसाब से रिज़र्वेशन शामिल है। जिसमें OM के लिए 240 सीटें, SC के लिए 48, ST1 और ST2 के लिए 60-60, OBC के लिए 48, ALC/IB के लिए 24, RBA के लिए 60 और EWS कैटेगरी के लिए 60 सीटें हैं।