    खुशखबरी! JKSSB ने जारी किया वर्ष 2026 का परीक्षा कैलेंडर, जानिए कब होने जा रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए पेपर

    By Surinder Raina Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं की ...और पढ़ें

    उम्मीदवार JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी अग्रिम सूचना के अनुसार विभिन्न विभागों के पदों के लिए परीक्षाएं फरवरी 2026 से चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाएंगी।

    जेकेएसएसबी (JKSSB) की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह कैलेंडर अस्थायी है और प्रत्येक परीक्षा की तय तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी।इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा से 7 दिन पहले उपलब्ध कराए जाएंगे।

    वर्ष 2026 में जेकेएसएसबी वेबसाइट आपरेटर,जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर,स्टेनो टाइपिस्ट, ड्राइवर, वन विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग में पुलिस टेलीकम्यूनिकेशन सब इंस्पेक्टर, पीइटी, पीएसटी (शारीरिक दक्षता) के लिए परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है।

    जेकेएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें 

    इन प्रस्तावित परीक्षाओं का आयाेजन फरवरी 2026 से वेबसाइट आपरेटर, जूनियर असिस्टेंट के पदों के साथ आरंभ होगा। सभी परीक्षाएं ओएमआर होंगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से जेकेएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें और समय रहते अपनी तैयारी सुनिश्चित करें।

    जेकेएसएसबी के अनुसार वर्ष 2026 में जूनियर असिस्टेंट के 343, जूनियर स्टेनो के 19, ड्राइवर के लिए 141, वन विभाग के लिए 312, गृह विभाग के लिए 61, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के लिए 652, गृह विभाग में सब इंस्पेक्टर के 669, वित्त विभाग में अकाउंट असिस्टेंट के लिए 600, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्यूनिकेशन के लिए 83 पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।बोर्ड का कहना है कि इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपनी तैयारी आरंभ कर दें ताकि परीक्षाओं में वे बेहतर कर सकें

    परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर

    • वेबसाइट ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट – फरवरी 2026
    • जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट – फरवरी–मार्च 2026
    • ड्राइवर पद – फरवरी–मार्च 2026
    • वन विभाग के पद – मार्च–अप्रैल 2026
    • होम डिपार्टमेंट के पद – मार्च 2026
    • स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग – अप्रैल से जून 2026
    • सब इंस्पेक्टर (पुलिस टेलीकम्युनिकेशन) – जून–जुलाई 2026
    • पीइटी, पीएसटी (शारीरिक दक्षता परीक्षा) – अगस्त–सितंबर 2026