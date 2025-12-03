Language
    उमर सरकार ने JKCCE आयु सीमा में 5 साल छूट की दी मंजूरी, अब राजभवन की मुहर बाकी

    By Satnam Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर सरकार ने JKCCE परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट को मंजूरी दी है। इस निर्णय से उन युवाओं को लाभ हो ...और पढ़ें

    उमर सरकार JKCCE में आयु सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव राजभवन भेजा। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की दिशा में एक अहम कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया गया है। यह प्रतिस्पर्धा की परीक्षा जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के पदों के लिए होती है।

    इस जानकारी की पुष्टि नेशनल कांफ्रेंस के नेता और विधायक तनवीर सादिक ने की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने फाइल को मंजूरी देकर औपचारिक रूप से उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दिया है।

    राजभवन के निर्णय के बाद सरकार जारी करेगी आधिकारिक आदेश

    अब अंतिम निर्णय राजभवन द्वारा लिया जाएगा, जिसके बाद सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। यह कदम उन हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होते है।

    अभी अधिकतम आयु है 32 साल

    जम्मू कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है। इसे पांच साल बढ़ाने की मांग की जा रही है। पिछले दो वर्षों में आयु सीमा में छूट की मांग जोर पकड़ चुकी थी।

    युवाओं और राजनीतिक दलों का कहना था कि भर्ती देरी के लिए उम्मीदवारों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस संबंध में नेकां के सांसद मियां अल्ताफ भी उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा था। अगर उपराज्यपाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देेते हैं तो यह छूट एक ही समय के होगी।