JK Weather: घाटी में लगातार बढ़ रहा भीषण ठंड का प्रकोप, अभी और गिरेगा तापमान

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। शुष्क मौसम के बीच घाटी में शीत लहर का प्रकोप लगातार बढ़ गया है। सोमवार को भी घाटी में गुलमर्ग को छोड़ अन्य इलाकों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बने रहने से कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल रहे। इधर मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में घाटी में ठंड का प्रकोप और अधिक बढ़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब है कि बीते कई दिनों से घाटी में मौसम के मिजाज तो शुष्क बने हुए हैं अलबत्ता तापमान विशेषकर न्यूनतम तापमान में लगातार आ रही गिरावट से भीषण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। अधिकांश स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 15-16 डिग्री सेलसियस के आसपास रहता है।

हालांकि, श्रीनगर समेत अधिकांश इलाको में दिनभर हलकी धूप छाई रहती है लेकिन इससे भी लोगों को ठंड से कोई राहत नही मिल रही है। सोमवार को भी घाटी में मौसम के यही मिजाज रहे। गुलमर्ग को छोड़ अधिकांश इलाकों में रात का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा।