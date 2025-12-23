J&K Weather: बूर्फ की सफेद चादर में लिपटे गुलमर्ग-सोनमर्ग, पर्यटकों की लगी कतार; जानें कैसा है मौसम
कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थल बर्फ से ढके हुए हैं। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक बर्फबारी की भविष्यवाणी की है, जिससे नए साल पर ...और पढ़ें
जागरण टीम, जम्मू। गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटनस्थल बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह ढक चुके हैं। मैदानों, ऊंचे पहाड़ों और गागनचुंबी देवदार के पेड़ों पर बर्फ जमता सा ऐहसास करवा रही है।
30 दिसंबर से एक जनवरी तक फिर से बर्फबारी का दौर शुरू होगा। ऐसे में पूरे आसार हैं कि सैलानियों का नव वर्ष का स्वागत हिमपात के बीच होगा।जम्मू के मैदानी क्षेत्रों में अगले सात दिन तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।
धूप निकलने के साथ बीच-बीच में बर्फ भी हो सकती है। ऐसे में यात्रियों और पर्यटकों को यातायात व प्रशासन की एडवाइजरी के तहत ही सफर करने की सलाह भी दी गई है।सोमवार को भी जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में सुबह व शाम को कोहरा छाया रहा पर दिन में धूप खिली।
पर्यटन स्थल गुलमर्ग और पहलगाम में कड़ाके की ठंड के बीच पर्यटक पहुंच रहे हैं। सोनमर्ग सहित अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में दो दिन के हिमपात के बाद सैलानियों ने मौसम का आनंद लिया।
यात्रियों और पर्यटकों को प्रदेश में यातायात एडवाइजरी के तहत दी गई है सफर करने की सलाहपर्यटन स्थल सोनमर्ग में हिमपात के बाद सैलानियों की चहल-पहल बढ़ गई है।
नव वर्ष के अवसर पर भी पीड़ पड़ने की उम्मीद है। मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही दूसरे दिन भी बंदजम्मू संभाग को राजौरी-पुंछ जिलों के रास्ते कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाले मुगल रोड पर भारी बर्फबारी और फिसलन के कारण सोमवार दूसरे दिन भी वाहनों की आवाजाही बंद रखी गई।
बर्फ हटाने के लिए मशीनरी तैनात की गई है। यातायात पुलिस के डीटीआइ मंजूर अहमद काहली ने बताया कि बर्फ हटाने का कार्य जारी है। उसके बाद मार्ग को निरीक्षण किया जाएगा।
पुंछ में मुगल रोड पर छना पाणी पुल के पास जमा हुई बर्फ © जागरणमुगल रोड पर सुरंग बनने का इंतजारसर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड एक महीने तक भी बंद रहता है।
इस पर सुरंग बनाए की योजना को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सुरंग बनने के बाद हर मौसम में वाहनों की आवाजाही सुचारू हो सकेगी। राजौरी और पुंछ के लोगों को कश्मीर जाने के लिए मुगल रोड से जाना ही पसंद है।
यहां के लोग तीन से चार घंटे में कश्मीर पहुंच जाते हैं। लेकिन मार्ग बंद होने पर उन्हें जम्मू से होकर जाना पड़ता है। इससे समय की बर्बादी और आर्थिक बोझ बढ़ता है। जम्मू और श्रीनगर से तीन उड़ानें रद्दधुंध और कम दृश्यता के कारण सोमवार को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दो उड़ानें रद्द की गईं।
हवाईअड्डा के अधिकारियों के अनुसार, श्रीनगर-दिल्ली और श्रीनगर-कोलकाता के लिए एक-एक उड़ान रद्द रही। जम्मू एयरपोर्ट पर मौसम सामान्य रहने पर कुल 34 निर्धारित उड़ानों का आगमन व प्रस्थान हुआ। एक उड़ान रद्द और आठ उड़ानों में विलंब हुआ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।