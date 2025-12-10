जम्मू-कश्मीर अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की घोषणा, सानिया सलाथिया करेंगी टीम की कप्तानी
जम्मू-कश्मीर अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सानिया सलाथिया को टीम का कप्तान बनाया गया है। टीम में युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़िय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) ने 13 से 21 दिसंबर 2025 तक लखनऊ में होने वाले अंडर-19 महिला एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कप्तानी अनुभवी क्रिकेटर सानिया सलाथिया करेंगी।
जम्मू-कश्मीर का पहला मैच 13 दिसंबर को झारखंड के खिलाफ होगा। इसके बाद 15 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर का मुंबई के खिलाफ एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला होगा। टीम 17 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश, 19 दिसंबर को चंडीगढ़ से भिड़ेगी और 21 दिसंबर को हैदराबाद के खिलाफ राउंड-राबिन चरण का समापन करेगी।
टीम में युवा प्रतिभाओं और होनहार क्रिकेटरों का मिश्रण है जिनमें सानिया सलाथिया (कप्तान), रेयांशु रानी, कायनात बख्शी, महिका एस राणा, आयुषी अंबरदार, अलीजा जान, मिलि, रिद्मिा राजपूत, महक रकवाल, सोनाली सदोत्रा, गौवरी शर्मा, जानवी राजपूत, भाग्य लक्ष्मी, श्रुति ठाकुर और आयति सदोत्रा शामिल हैं।
जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से प्रत्येक खिलाड़ी को उच्च गुणवत्ता वाले क्रिकेट बल्ले भेंट किए। इस भेंट समारोह में जेकेसीए के उपसमिति के प्रशासकीय सदस्य सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता उपस्थित थे। उन्होंने कोचिंग और सहायक स्टाफ की उपस्थिति में टीम को व्यक्तिगत रूप से बल्ले सौंपे।
