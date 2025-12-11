अब जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में भी होंगी 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं, बेहतर परिणाम के लिए उठाए कदम
जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में अब 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं होंगी। यह फैसला छात्रों के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के लिए प्री-बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन करेगा। यह परीक्षा दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएंगी, जिसका उद्देश्य बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने से पूर्व विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन करना है।
जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव राम निवास शर्मा का कहना है कि शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी और विद्यालयों में उपस्थिति सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। विभाग पहली बार कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्री-बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत करने जा रहा है, ताकि बोर्ड परीक्षाओं से पहले उनकी तैयारी मजबूत हो सके और परिणामों में बेहतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके।
शर्मा के अनुसार प्री-बोर्ड परीक्षा प्रणाली से छात्रों को वास्तविक बोर्ड परीक्षा जैसी परिस्थिति का अनुभव मिलेगा, जिससे परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव में कमी आएगी और वे आत्मविश्वास के साथ मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।इसके साथ ही विभाग ने दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के छात्रों के लिए परिवहन सुविधाएं शुरू करने की भी योजना बनाई है।
इन क्षेत्रों में परिवहन की कमी के कारण विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर बढ़ रही थी। नई परिवहन सुविधा शुरू होने से छात्रों की उपस्थिति में सुधार होगा और ड्रॉपआउट दर में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।
वहीं शिक्षा निदेशक जम्मू डा. नसीम जावेद चौधरी का कहना है कि ये कदम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करने वाला साबित होगा। इस परीक्षा का आयोजन स्कूलों में ही होगा। प्राइवेट स्कूलों में प्री-बोर्ड की परीक्षाएं वर्षों से होती आ रही हैं, जिस कारण वहां बच्चों का परीक्षा परिणाम बेहतर आता है।प्री-बोर्ड परीक्षा स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार ले सकेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।