अब जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में भी होंगी 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं, बेहतर परिणाम के लिए उठाए कदम

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के लिए प्री-बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन करेगा। यह परीक्षा दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएंगी, जिसका उद्देश्य बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने से पूर्व विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन करना है।

जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव राम निवास शर्मा का कहना है कि शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी और विद्यालयों में उपस्थिति सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। विभाग पहली बार कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्री-बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत करने जा रहा है, ताकि बोर्ड परीक्षाओं से पहले उनकी तैयारी मजबूत हो सके और परिणामों में बेहतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

शर्मा के अनुसार प्री-बोर्ड परीक्षा प्रणाली से छात्रों को वास्तविक बोर्ड परीक्षा जैसी परिस्थिति का अनुभव मिलेगा, जिससे परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव में कमी आएगी और वे आत्मविश्वास के साथ मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।इसके साथ ही विभाग ने दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के छात्रों के लिए परिवहन सुविधाएं शुरू करने की भी योजना बनाई है।