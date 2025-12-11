Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर को विदर्भ से मिली कूच बिहार ट्राफी में हार, प्रदेश की क्रिकेट टीम प्रतियोगिता से बाहर

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:47 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर की क्रिकेट टीम को कूच बिहार ट्रॉफी में विदर्भ से हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। इस हार के साथ, जम्मू-क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इससे पहले गुजरात ने जम्मू-कश्मीर से छह विकेट से मुकाबला जीता था।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। चार दिवसीय कूच बिहार ट्राफी में विदर्भ ने जम्मू-कश्मीर से चार विकेट से मुकाबला जीतकर प्रतियोगिता में पहली जीत का स्वाद चखा है जबकि जम्मू-कश्मीर की टीम ने अभी तक चार मुकाबलों में से मात्र एक ही जीत हासिल कर प्रतियोगिता से बाहर हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर की टीम को अपने घरेलू मैदान के बाहर खेले गए तीन मुकाबलों में पराजय का सामना करना पड़ा है जबकि मुंबई के विरुद्ध जम्मू के जीजीएम साइंस कालेज के हास्टल ग्राउंड में जम्मू-कश्मीर ने 93 रनों से मुकाबला जीता था। अब मात्र औपचारिकता के तौर पर जम्मू-कश्मीर का पांचवां एवं अंतिम मुकाबला 16 दिसंबर को राजस्थान के विरुद्ध जयपुर के केएल सैनी स्टेडियम में होगा।

    नागपुर के वीसीए कलमना मैदान पर वीरवार को विदर्भ की टीम ने अंतिम दिन दूसरी पारी की शुरूआत 53 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 148 रन से आगे की और 76.2 ओवर में छह विकेट गंवाकर विजय लक्ष्य हासिल कर लिया। एकनूर ने नाबाद 41 रन से आगे बल्लेबाजी करना शुरू की और 161 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 70 रन बनाकर नाबाद रहीं।

    आनंद ने 37 रन, कप्तान गौरव ने 23 रन, कृष्णा तिवारी ने 17 रन और प्रथमेश ने 11 रनों का योगदान दिया। हिमांशु कावले ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और 35 गेंदों में दो चौकों की मदद से 16 रन बनाकर नाबाद रहीं। आनंद और एकनूर के बीच छठी विकेट के लिए 240 गेंदों में 98 रन की शानदार साझेदारी हुई।

    ध्रुव शर्मा ने 25 ओवर में 65 रन देकर तीन विकेट चटकाए

    जम्मू-कश्मीर की ओर से ध्रुव शर्मा ने 25 ओवर में 65 रन देकर तीन विकेट चटकाए। फैजान अहमद और जैद अहमद ने एक-एक विकेट चटकाए। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 60 ओवर में 232 रन बनाए जबकि जवाब में विदर्भ की टीम ने दूसरी पारी में 251 रन बनाकर जम्मू-कश्मीर के विरुद्ध पहली पारी में 19 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। जम्मू-कश्मीर की टीम ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हए 67.3 ओवर में 229 रन बनानकर विदर्भ को 211 रन का विजय लक्ष्य दिया था।

    जम्मू-कश्मीर को अभी तक एक मुकाबले में मिली जीत

    इसी बीच प्रतियोगिता में अभी तक जम्मू-कश्मीर की टीम चार मुकाबले खेल चुकी है। जम्मू-कश्मीर की टीम को अभी तक एक मुकाबले में जीत और तीन में पराजय के साथ छह अंक हासिल हुए हैं। सूरत में जम्मू-कश्मीर की टीम को पहले मुकाबले में गुजरात से पराजय मिली थी। गुजरात ने जम्मू-कश्मीर से छह विकेट से मुकाबला जीता था।

    दूसरे मुकाबले में जम्मू-कश्मीर की टीम ने शानदार वापसी करते हुए जम्मू के जीजीएम साइंस कालेज के हास्टल ग्राउंड पर मुंबई के विरुद्ध खेले गए मुकाबले में 93 रन से शानदार जीत दर्ज की थी। तीसरे मुकाबले में जम्मू-कश्मीर की टीम को पांडिचेरी से एक पारी और 22 रनों से करारी हार मिली हैं। चौथे मुकाबले में आज विदर्भ ने जम्मू-कश्मीर से चार विकेट से मुकाबला जीता है।