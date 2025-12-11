जम्मू-कश्मीर में कुशासन-आतंक के दिन समाप्त, अब आतंकियों को गोली, पीड़ितों को न्याय और नौकरी: एलजी मनोज सिन्हा

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरूवार को सीधे और स्पष्ट शब्दों में आतंकियों, अलगाववादियों और उनके समर्थकों को कठोर चेतावनी देते हुए कहा कि अब आतंकियों को नौकरी नहीं गोली मिलेगी। आतंकवाद के पीड़ितों व उनके आश्रितों को न्याय और नौकरी दोनों मिलेगी। कुशासन और आतंक के दिन समाप्त हो चुके हैं।

आज यहां कन्वेंशन सेंटर में आतंकी हिंसा के पीड़ितों को सरकारी नौकरी के नियुक्तिपत्र प्रदान करने के बाद अपने संबोधन में उपराज्याल ने कहा कि आतंकी और उनके एजेंट चाहे सीमा पार हों या इस तरफ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक आतंकी मामले की जांच की जा रही है और उनमें लिप्त तत्वों को दंड सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस बात को गांठ मान लीजिए कि आतंकवाद का खात्मा सेना, पुलिस, सुरक्षाबल तो करेंगे ही, लेकिन जब तक समाज पूरी तरह का नहीं होता और समाज सहयोग नहीं करता, ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं करता जो बेसहारा लोगों पर जुल्म ढाते हैं। यकीन मानिए, आतंकवाद फिर दुत गति से सनास होता है। इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोगों से, समाज के नागरिकों से मैं कहना चाहता हूं कि यह सही वक्त है और यहीं वक्त है।

इस कदम को जितनी तेज गति से हम करेंगे, मैं समझता हूं उतनी जल्दी आतंकवाद से पूरी तरह मुक्ति जम्मू कश्मीर को मिलेगी। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। ऐसे तत्वों से अब डरने की जरूरत नहीं है। देश में अब जो सरकार है, वह ऐसे तत्वों को किसी हाल में न प्रसारे देगी न बर्दाश्त करेगी। समाज के गुनहगारों को बड़ी से कड़ी सजा मिले, यह हर तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है।