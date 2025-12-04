जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, कांट्रैक्चुअल अनुभव के आधार पर उम्मीदवार नियमित नौकरी का हकदार नहीं

जेएनएफ, जम्मू। JammuKashmirNews: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी नियमित पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन में मांगी गई अनिवार्य योग्यता होना जरूरी है।

केवल कांट्रैक्चुअल अनुभव या सेवा के आधार पर उम्मीदवार नियमित नौकरी का हक नहीं जता सकता। कोर्ट ने यह फैसला देते हुए स्कास्ट-कश्मीर द्वारा एक महिला नर्स को अयोग्य ठहराने के फैसले को सही ठहराया है।

मामला हमीदा जान का है, जिन्होंने सिंगल जज के वर्ष 2020 के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। वर्ष 2015 में स्कास्ट ने विज्ञापन जारी किया था, जिसमें फीमेल नर्स के लिए 10 2 (विज्ञान) के साथ नर्सिंग डिप्लोमा और तीन साल का अनुभव अनिवार्य बताया गया था। कोर्ट में यह तथ्य स्वीकार किया गया कि हमीदा जान के पास नर्सिंग डिप्लोमा नहीं था।