जम्मू-कश्मीर और लादाख हाईकोर्ट ने 2026 के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा की, जानिए पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लादाख हाईकोर्ट ने 2026 के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। हाईकोर्ट में 1 जनवरी से 24 जनवरी, 2026 तक अवकाश रहेगा। जिसमें 1 से 10 जनवरी तक नो वर्क पीरियड होगा।

आदेश में आगे कहा गया है कि, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट रूल्स, 1999 के रूल 12 के अनुसार, माननीय चीफ जस्टिस ने वेकेशन पीरियड के दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन जजों को नॉमिनेट किया है।

अवकाश के दौरान जजों की नियुक्ति

जम्मू विंग में:

12 से 17 जनवरी तक: न्यायमूर्ति संजय परिहार

19 से 24 जनवरी तक: न्यायमूर्ति राजेश सेखरी

श्रीनगर विंग में:

12 से 17 जनवरी तक: न्यायमूर्ति शाहजाद अजीम

19 से 24 जनवरी तक: न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी

जिला अदालतों में अवकाश

जम्मू संभाग व कश्मीर संभाग के कुछ जिलों और लद्दाख में जिला अदालतें भी 1 से 15 जनवरी, 2026 तक बंद रहेंगी। अवकाश के दौरान अरजेंट मामलों की सुनवाई नियुक्त जजों द्वारा की जाएगी। अधिवक्ताओं और लिटिगेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फाइलिंग और सुनवाई की योजना बनाएं।