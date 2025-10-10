जम्मू श्री गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामला: विदेश भागने की फिराक में था आरोपित, पासपोर्ट कराया था रिन्यु

संवाद सहयोगी, जागरण, रामगढ़। जम्मू संभाग के जिला सांबा के सब सेक्टर रामगढ़ के गांव कौलपुर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी मामले में पुलिस की सतर्कता ने मामले को तूल पकड़ने से पहले ही काबू में ला दिया। आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोट भलवाल स्थित सेंट्रल जेल भेज दिया है।

सूत्रों के अनुसार आरोपित मंजीत सिंह उर्फ बिल्ला के दो बेटे कनाडा में रहते हैं और वह पत्नी रजिंद्र कौर के साथ कौलपुर में ही रह रहा था। उसने अपने कनाडा के पासपोर्ट को भी रिन्यु करवाया था। सूत्रों के अनुसार इसी महीने उसके एक बेटे की शादी है और शादी के लिए दोनों बेटे भी कनाडा से जम्मू पहुंचने वाले थे। बाद में बेटे की शादी के यह पूरा परिवार कनाडा जाने वाला था।

आपको बता दें कि मंगलवार देर रात सीमांत गांव कौलपुर स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब में घुसकर एक व्यक्ति ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी की थी। आरोपित की पहचान मंजीत सिंह उर्फ बिल्ला निवासी कौलपुर के रूप में हुई है। आरोपित नापाक हरकत को अंजाम देने के बाद फरार होने की फिराक में था, लेकिन समय पर जिला पुलिस प्रशासन ने उसे दबोच कर जम्मू के नगरोटा थाने पहुंचाया।

आरोपित से पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार आरोपित खुद को गुरुओं से भी ऊपर समझने लगा था। उसने अपने घर को ही ऐसा बनाया था, जिसमें वो स्वयं गुरु व वहां संगत की भीड़ देखने की इच्छा रखता था। आरोपित विदेश भागने की फिराक में था, जिसे वक्त रहते पुलिस ने दबोच लिया।

मामले की जांच के लिए भाजपा ने बनाई कमेटी प्रदेश भाजपा ने सांबा जिले के रामगढ़ में गुरुग्रंथ साहिब बेअदबी के मामले में जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया है। यह निर्णय जम्मू में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व जम्मू-कश्मीर प्रभारी ने गुरुद्वारे में हुई बेअदबी की घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की है।

उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक कृत्य सिख समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। इसमें आइएसआइ की साजिश से इन्कार नहीं किया जा सकता। चुग ने कहा कि भाजपा, सिख समुदाय के साथ खड़ी है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि न्याय दिलवाने के लिए राष्ट्रीय सचिव डा. नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी प्रभावितों से साथ मिलकर इस मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।