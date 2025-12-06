जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के नए जिला प्रधानों की घोषणा जल्द, पर्यवेक्षकों ने नाम के पैनल तैयार कर हाईकमान को भेजे

Language
    By Satnam Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    जिला प्रधान बन जाने के बाद पार्टी की प्रदेश कार्यकारी समिति का गठन होगा। फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नए जिला प्रधान जल्द बनेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर में बीस जिले हैं लेकिन कांग्रेस के अपने संगठनात्मक ढांचे के तहत 21 जिलों के प्रधान बनाए जाते है। इसमें जम्मू ग्रामीण व जम्मू शहरी शामिल किया गया है।

    पार्टी हाईकमान के लिए नियुक्त 21 पर्यवेक्षकों ने अपने अपने संबंधित जिलों में जाकर जमीनी सतह पर कार्रवाई पूरी कर ली है। नामों के पैनल बनाकर हाईकमान को भेजने की अंतिम सात दिसंबर है। अधिकतर पर्यवेक्षकों ने संबंधित जिलों में जाकर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद पैनल हाईकमान को भेज दिए है। रविवार हर हाल तक सभी पैनल हाईकमान के पास पहुंच जाएंगे। पार्टी ने हर एक पर्यवेक्षक के साथ तीन तीन स्थानीय नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी।

    पंद्रह दिन तक चली यह प्रक्रिया समाप्त हो गई

    स्थानीय नेताओं का काम पर्यवेक्षकों को संबंधित जिलों में जाकर बैठकें करवाना था। करीब पंद्रह दिन तक चली यह प्रक्रिया समाप्त हो गई है। पर्यवेक्षक वापिस लौट चुके है। पार्टी हाईकमान का अगला कदम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान तारिक हमीद करा, राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर, पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी डा. सैयद नसीर हुसैन व सह प्रभारी परगट सिंह के साथ बैठक कर नामों को फाइनल करना है।

    पार्टी पहले ही कह चुकी है कि नए चेहरे सामने लाने की कोशिश होगी। नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से होगी। जब जिला प्रधान बन जाएंगे तो वह अपनी टीमों का गठन करेंगे। महिलाओं, युवाओं व समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जिला प्रधान बन जाने के बाद पार्टी की प्रदेश कार्यकारी समिति का गठन होगा।

    जिला प्रधान बनने के बाद बनेगी कार्यकारी समिति 

    तारिक हमीद करा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश प्रधान का कार्यभार संभाला था। तब से लेकर आज तक कार्यकारी समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ है। जिला प्रधान बनने के बाद कार्यकारी समिति बनेगी। इसमें भी नए चेहरों को शामिल किए जाने की तैयारी है।

    पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का कहना है कि नए जिला प्रधान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पर्यवेक्षकों ने अपना काम कर लिया है। कांग्रेस ने हमेशा ही पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करने के लिए काम किया है।