कांग्रेस ने कहा- 'उनके पास दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ने के विकल्प खुले, बस पार्टी हाईकमान के फैसले का इंतजार'

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। प्रदेश कांग्रेस में अभी भी राज्यसभा चुनाव के लिए नेशनल कान्फ्रेंस द्वारा एक सुरक्षित सीट न देने का गुस्सा साफ दिख रहा है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि वे विधानसभा की दो सीटों के हो रहे उपचुनावों में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। उन्होंने पार्टी हाइकमान को इस बारे में लिखा है। पार्टी हाईकमान को यह फैसला करना है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने शनिवार को श्रीनगर में कहा कि बडगाम और नगरोटा सीटों के लिए हो रहे उपचुनावों के लिए पार्टी ने सभी विकल्प खुले रखे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ल्ला ने एक दिन पहले कहा था कि नेशनल कान्फ्रेंस बडगाम सीट से चुनाव लड़ रही है।

नगरोटा में वे कांग्रेस को समर्थन देंगे, अगर वे अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। मगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस बारे में पार्टी हाइकमान को ही फैसला लेना है। नेशनल कान्फ्रेंस ने हमें समर्थन की बात कही है। हमने इस बारे में पार्टी हाईकमान को अवगत करवा दिया है। अभी उनके फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं।