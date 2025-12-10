जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को नहीं मिला नया चेयरमैन, दो अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजा
जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को अभी तक नया चेयरमैन नहीं मिला है। उच्च शिक्षा विभाग ने बोर्ड के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो एसोसिएट ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति को लेकर सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है।
बोर्ड के कामकाज सुचारू चलाने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग से दो एसोसिएट प्रोफेसर को डेपुटेशन पर बोर्ड में भेजा गया है। इनमें सरकारी डिग्री कालेज उधमपुर में एसोसिएट प्रोफेसर डा. प्रवीन सिंह और साइंस कालेज जम्मू में एसोसिएट प्रोफेसर डा. बंधन शर्मा को तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन में डेपुटेशन पर भेज दिया गया है।
यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया है। बोर्ड अब इन अधिकारियों की सेवाएं लेगा। बताते चलें कि बोर्ड के चेयरमैन का पद करीब दस महीने से रिक्त है। सरकार की तरफ से बनाई गई सर्च कमेटी ने इंटरव्यू लेकर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार कर सरकार को काफी समय पहले का सौंप दिया है।
इस पर आज तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निदेशक का पद भी खाली है। बोर्ड का कामकाज काफी व्यस्त होता है। ऐसे में चेयरमैन की कमी महसूस की जा रही है।
