जम्मू-कश्मीर असेंबली में दो नए चेहरों की एंट्री, शुक्रवार को शपथ लेंगे मुंतजिर मेहदी और देवयानी राणा
जम्मू-कश्मीर विधान सभा में मुंतजिर मेहदी और देवयानी राणा नामक दो नए सदस्य शामिल हो रहे हैं। मुंतजिर मेहदी को विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जबकि देवयानी राणा भी विधान सभा में प्रवेश कर रही हैं।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में दो नए चेहरों की एंट्री होने जा रही है। बड़गाम से जीत हासिल करने वाले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक मुंतज़िर मेहदी और नगरोटा विधानसभा सीट को जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी की देवयानी राणा को स्पीकर अब्दुल रहीम राथर शुक्रवार सुबह शपथ दिलाएंगे।
सूत्रों ने बताया कि स्पीकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुंतज़िर मेहदी और भारतीय जनता पार्टी की देवयानी राणा को सुबह 11:00 बजे असेंबली कॉम्प्लेक्स में शपथ दिलाएंगे।
बडगाम विधानसभा सीट पर पीडीपी विधायक आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के आगा सैयद महमूद को 4,186 से अधिक मतों की बढ़त के साथ हराया था। जबकि भाजपा की देवयानी राणा ने जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (JKNPP)के हर्ष देव सिंह को 24,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से हराया था। इससे पहले इस सीट पर उनके स्वर्गीय पिता देवेंद्र सिंह राणा दो बार विधायक रह चुके हैं।
इन दो खाली सीटों के भरने के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। अब हाउस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 विधायक, भाजपा के 29, कांग्रेस के छह, पीडीपी के चार जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआई (एम) और आम आदमी पार्टी के एक-एक विधायक हैं। इसके अलावा, सात निर्दलीय विधायक भी हैं।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को विधानसभा में पांच सदस्य चुनने करने का भी अधिकार है, जिनमें दो महिलाएं, विस्थापितों के दो प्रतिनिधि और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए रिफ्यूजी का एक सदस्य शामिल है।
