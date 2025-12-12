जम्मू के हीरानगर में जंगी चक सड़क निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू, 60 गांवों को मिलेगा फायदा
हीरानगर के सीमावर्ती क्षेत्र में जंगी चक सड़क का चौड़ीकरण जल्द शुरू होगा। विधायक के प्रयासों से पीडब्ल्यूडी विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है। नाबार्ड के ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, हीरानगर। सीमावर्ती क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। स्थानीय विधायक के प्रयासों के बाद हीरानगर–जंगी चक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य जल्द शुरू होने वाला है। यह तीन किलोमीटर लंबी सड़क लगभग 60 के करीब गाँवों को उप-मंडल कार्यालय से जोड़ती है और लंबे समय से इसके संकीर्ण होने तथा जर्जर हालत के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सड़क का सर्वे शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार, नाबार्ड के तहत चार करोड़ रुपये का टेंडर जारी हो चुका है और शीघ्र ही निर्माण का कार्य प्रारंभ होने वाला है। परियोजना के तहत सड़क को साढ़े सात मीटर चौड़ा किया जाएगा। साथ ही, मार्ग पर बहने वाले दो नालों पर पानी निकासी के लिए एक काजवे और एक पुली का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे बरसात के मौसम में आवाजाही बाधित न हो।
गौरतलब है कि यह सड़क वर्ष 1965 में बनाई गई थी, जो अब अत्यंत संकरी और कई स्थानों पर स्लैब टूटने के कारण खराब स्थिति में थी। विशेषकर बरसात के दौरान तेज बहाव के चलते वाहनों का चलना मुश्किल हो जाता था और कई बार लोगों को घंटों फँसना पड़ता था।
क्षेत्र निवासी मनोहर लाल, अश्विनी शर्मा, भगवान दास, प्रेम नाथ,जनक राज का कहना है कि सीमावर्ती क्षेतर को कस्बे से जोड़ने वाली तीन किलोमीटर सड़क काफी तंग थी और जब दो बड़े वाहन आमने-सामने आते थे, तो पलटने का खतरा बना रहता था। बरसात के दिनों में लगातार वर्षा से नालों पर जल स्तर बढ़ जाने से कई घंटों तक रास्ता बंद रहता था। इस के चौड़ीकरण से उप मंडल के सीमावर्ती गांवों के लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। लोगों ने इस के लिए विधायक और प्रशासन का आभार जताया।
वहीं स्थानीय विधायक विजय शर्मा का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी हमारी पहली प्राथमिकता है। जंगी चक सड़क के चौड़ीकरण का टेंडर लग चुका है और जल्द ही काम शुरू होगा। सड़क चौड़ी होने से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे। लोगों की वर्षों पुरानी मांग थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र की लगभग सभी बड़ी सड़कें चौडी हो चुकी है। हरिपुर मनियारी और पानसर मढीन सडक के चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी भेजा गया है।
