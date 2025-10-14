जम्मू शहर की सबसे बड़ी अनाज मंडी को लगा अतिक्रमण का ग्रहण, फुटपाथों पर सजी हैं दुकानें

‘यह तो हद ही है न कि वेयर हाउस जैसे क्षेत्र में कुछ स्थानों फुटपाथ ही गायब हैं। सड़कों पर गाड़ियां, ट्रक होते हैं। ऐसे में कोई सड़क पर चलते दुर्घटना का हिस्सा बन जाए तो कौन जिम्मेवार होगा। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई हो।’ -अमन शान, निवासी बेलीचराना

‘वेयर हाउस में ज्यादातर ट्रक आते हैं। सड़कों पर चलते डर लगता है। ऐसे में अगर फुटपाथ भी खाली नहीं होंगे तो लोगों की जान जोखिम में पड़ेगी ही। इसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। व्यापारियों को भी सहयोग करना होगा।’ -सुरिष्टा देवी, निवासी बेलीचराना



‘अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सख्ती दिखा रहा है। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट पहले भी निर्देश दे चुका है। ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनके अधीन यह फुटपाथ खाली करवाने का कार्य आता है। तभी फुटपाथ पूरी तरह खाली होंगे।’ --विजय सिंह, निवासी विक्रम चौक

‘हमने पहले भी कई बार फुटपाथों को खाली करवाया। यह अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथों के आडिट करने के निर्देश दिए हैं। फुटपाथों को खाली करवाया ही जाना चाहिए। यह राहगीरों की जिंदगी से खिलवाड़ है। कार्रवाई जरूरी है।’ -अमित गुप्ता, पूर्व कारपोरेटर, वार्ड 19