जम्मू-कश्मीर की रणजी ट्राफी में पहली जीत, आकिब नबी ने राजस्थान के विरुद्ध 10 विकेट चटकाए

जागरण संवाददाता, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के होनहार आलराउंडर आकिब नबी की घातक गेंदबाजी के समक्ष राजस्थान के बल्लेबाजों की एक भी नहीं चली। परिणाम यह रहा कि मेहमान राजस्थान की पूरी टीम दोनों पारियों में ताश के पत्तों की तरह बिखरकर रह गई।

आकिब नबी ने न सिर्फ गेंदबाजी से कमाल करते हुए राजस्थान के विरुद्ध रणजी मुकाबले में 10 विकेट चटकाकर एक कीर्तिमान बनाया है बल्कि शानदार बल्लेबाजी करते हुए 65 गेंदों में आठ चौकों और दो छक्कों की मदद से 55 रन बनाकर यह साबित कर दिया है कि अगर उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिले तो वह इसमें भी सभी की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे।

आकिब नबी ने रणजी ट्राफी के पहले मुकाबले में इसी मैदान में मुंबई के विरुद्ध भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सात विकेट चटकाए थे जबकि बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 34 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 21 रन और फिर दूसरी पारी में 50 गेंदों में चार चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 37 रन की पारी खेली थी।

कुल मिलाकर आकिब नबी अभी तक पहले दो रणजी मुकाबलों में कुल 17 विकेट चटका चुके हैं। आकिब नबी को राजस्थान के विरुद्ध 10 विकेट चटकाने के लिए प्लेयर आफ द मैच से पुरस्कृत किया गया। श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में चार दिवसीय रणजी क्रिकेट मुकाबले के तीसरे दिन मात्र 9.5 गेंदों में ही परिणाम निकलकर मेजबान जम्मू-कश्मीर के पक्ष में निकलकर सामने आ गया। जम्मू-कश्मीर की टीम ने आसानी से राजस्थान को एक पारी और 41 रन से मुकाबला जीतकर रणजी ट्राफी मुकाबले में पहली जीत दर्ज करने के साथ ही ईलीट ग्रुप डी में सात अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज हो गई है।

जम्मू-कश्मीर की टीम को छह अंक मुकाबला जीतने के स्वरूप मिले जबकि एक अंक बोनस के रूप में हासिल करने के साथ ही कुल सात अंक अर्जित कर लिए हैं। जम्मू-कश्मीर को गत 15 अक्टूबर को श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में खेले गए पहले रणजी ट्राफी के पहले मुकाबले में मुंबई से 35 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था।

राजस्थान की टीम ने तीसरे दिन 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 41 रन से आगे पारी की शुरूआत की और मात्र 59 गेंदों में ही 48 अतिरिक्त रन जोड़ते हुए कुल 29.5 ओवर में शेष पांच विकेट भी गंवाकर 89 रन पर ही पूरी टीम ढेर हो गई।

राजस्थान की ओर से आइपीएल खिलाड़ी दीपक चाहर 22 गेंदों में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 26 रन पर नाबाद रहे जबकि दीपक जगबीर हुड्डा ने 28 रनों का योगदान दिया। सुमित गोदरा, एएम सिंह, एम चौधरी, एमजे सुथर और एवी चौधरी को जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजों ने बिना कोई खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया।

जम्मू-कश्मीर की ओर से दूसरी पारी में आकिब नबी ने 11 ओवर में मात्र 24 रन देकर सात विकेट चटकाए। युद्धवीर सिंह चाढ़क ने 8.5 ओवर में 33 रन देकर दो विकेट हासिल की जबकि उमरान मलिक कोई भी विकेट हासिल करने में सफल नहीं हो सके।