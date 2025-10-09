Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर पुलिस में नई नियुक्तियों के साथ बड़ा बदलाव; कई वरिष्ठ अधिकारियों को दी नई जिम्मेदारियां, देखें कौन कहां

    By DINESH MAHAJANEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:18 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ आईपीएस और जेकेपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। अब्दुल गनी मीर को कमांडेंट जनरल बनाया गया है, जबकि मोहम्मद यासीन किचलू को एसटीसी तलवाड़ा का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। शोभित सक्सेना अब एसएसपी सिक्योरिटी होंगे, और मोहिता शर्मा को एसएसपी कठुआ की जिम्मेदारी दी गई है। अन्य कई अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्मू-कश्मीर सरकार ने की कई बड़े पुलिस अधिकारियों की नई नियुक्तियां।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई वरिष्ठ आईपीएस (आइपीएस) और जेकेपीएस (जेकेपीएस) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से की गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जारी आदेश के मुताबिक, अब्दुल गनी मीर, जो आदेश की प्रतीक्षा में थे, को कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ, जम्मू-कश्मीर नियुक्त किया गया है। वे अलोक कुमार, आईपीएस को इस पद के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे।

    मोहम्मद यासीन किचलू, जो एसएसपी सीआइसीई जम्मू के रूप में तैनात थे, को प्रिंसिपल, एसटीसी तलवाड़ा के पद पर स्थानांतरित किया गया है। उनकी जगह रमनीश गुप्ता को एसएसपी सीआइसीई जम्मू नियुक्त किया गया है।

    शोभित सक्सेना, एसएसपी कठुआ से स्थानांतरित होकर एसएसपी सिक्योरिटी, जम्मू-कश्मीर बनाए गए हैं। वहीं मोहिता शर्मा, जो पुलिस मुख्यालय में तैनात थी को एसएसपी कठुआ नियुक्त किया गया है।

    तनुश्री, एसपी एसआइए मुख्यालय से स्थानांतरित होकर एसएसपी पुलवामा के पद पर जाएंगी, जहां वे पीडी नित्य, आईपीएस का स्थान लेंगी।

    इसी प्रकार, साहिल सरंगल, को एसएसपी हंदवाड़ा और अनायत अली चौधरी, को एसएसपी कुलगाम नियुक्त किया गया है। मोहम्मद आरिफ रिशू जो अब तक प्रिंसिपल एसटीसी तलवाड़ा थे, को डायरेक्टर, सीटीसी लेथपोरा का कार्यभार सौंपा गया है।

    बेनम तोश एसएसपी ईओडब्ल्यू जम्मू, को डिप्टी डायरेक्टर, एसकेपीए उधमपुर बनाया गया है। उनकी जगह मोहम्मद फैसल कुरैशी को एसएसपी ईओडब्ल्यू जम्मू नियुक्त किया गया है।

    हरमीत सिंह मेहता, जो एसएसपी बांदीपोरा के पद पर थे, को कमांडेंट 13 वीं आईआर बटालियन नियुक्त किया गया है। वहीं एजाज अहमद जरगर को एसएसपी बांडीपोरा बनाया गया है। जावेद इकबाल को (काउंटर टेरर एंड इंटेलिजेंस) नियुक्त किया गया है।

    इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

    मुश्ताक अहमद को एसएसपी शोपियां, आशिक हुसैन टाक को डिप्टी कमांडेंट 6वीं आईआर बटालियन, ओवैस राशिद को अतिरिक्त एसपी गांदरबल, सरफराज बशीर गनई को डिप्टी कमांडेंट 11वीं आईआर बटालियन, ग़ुलाम मुस्तफा भट को डिप्टी कमांडेंट 17वीं आईआर बटालियन, शाहज़ादा कबीर मट्टू को डिप्टी कमांडेंट 9वीं जेकेएपी बटालियन और आशीष गुप्ता को डिप्टी कमांडेंट 5वीं आईआर बटालियन के पद पर तैनात किया गया।