जम्मू-कश्मीर पुलिस में नई नियुक्तियों के साथ बड़ा बदलाव; कई वरिष्ठ अधिकारियों को दी नई जिम्मेदारियां, देखें कौन कहां

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई वरिष्ठ आईपीएस (आइपीएस) और जेकेपीएस (जेकेपीएस) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से की गई हैं।

जारी आदेश के मुताबिक, अब्दुल गनी मीर, जो आदेश की प्रतीक्षा में थे, को कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ, जम्मू-कश्मीर नियुक्त किया गया है। वे अलोक कुमार, आईपीएस को इस पद के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे।

मोहम्मद यासीन किचलू, जो एसएसपी सीआइसीई जम्मू के रूप में तैनात थे, को प्रिंसिपल, एसटीसी तलवाड़ा के पद पर स्थानांतरित किया गया है। उनकी जगह रमनीश गुप्ता को एसएसपी सीआइसीई जम्मू नियुक्त किया गया है।

शोभित सक्सेना, एसएसपी कठुआ से स्थानांतरित होकर एसएसपी सिक्योरिटी, जम्मू-कश्मीर बनाए गए हैं। वहीं मोहिता शर्मा, जो पुलिस मुख्यालय में तैनात थी को एसएसपी कठुआ नियुक्त किया गया है।

तनुश्री, एसपी एसआइए मुख्यालय से स्थानांतरित होकर एसएसपी पुलवामा के पद पर जाएंगी, जहां वे पीडी नित्य, आईपीएस का स्थान लेंगी।

इसी प्रकार, साहिल सरंगल, को एसएसपी हंदवाड़ा और अनायत अली चौधरी, को एसएसपी कुलगाम नियुक्त किया गया है। मोहम्मद आरिफ रिशू जो अब तक प्रिंसिपल एसटीसी तलवाड़ा थे, को डायरेक्टर, सीटीसी लेथपोरा का कार्यभार सौंपा गया है।

बेनम तोश एसएसपी ईओडब्ल्यू जम्मू, को डिप्टी डायरेक्टर, एसकेपीए उधमपुर बनाया गया है। उनकी जगह मोहम्मद फैसल कुरैशी को एसएसपी ईओडब्ल्यू जम्मू नियुक्त किया गया है।

हरमीत सिंह मेहता, जो एसएसपी बांदीपोरा के पद पर थे, को कमांडेंट 13 वीं आईआर बटालियन नियुक्त किया गया है। वहीं एजाज अहमद जरगर को एसएसपी बांडीपोरा बनाया गया है। जावेद इकबाल को (काउंटर टेरर एंड इंटेलिजेंस) नियुक्त किया गया है।