    मेजबान जम्मू-कश्मीर की टीम ने मुंबई को 93 रन से हराया, एलीट ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर पहुंची

    By Vikas Abrol Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:25 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर की टीम ने कूच बिहार ट्रॉफी में मुंबई को 93 रन से हराकर पहली जीत हासिल की। मुंबई 351 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 257 रन पर ऑल आउट हो गई। जीवीश और जैद ने तीन-तीन विकेट लिए। इस जीत से जम्मू-कश्मीर एलीट ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है।

    जम्मू-कश्मीर की टीम ने मुंबई को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। मेहमान मुंबई को मेजबान जम्मू-कश्मीर की टीम ने अपने ही घरेलू मैदान जीजीएम साइंस कालेज के हास्टल ग्राउंड पर 93 रन से मात देकर कूच बिहार ट्राफी एलीट मुकाबले में पहली जीत हासिल कर ली है। टीम छह अंक हासिल करते ही एलीट ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है जबकि गुजरात की टीम 12 अंकों के साथ पहले और राजस्थान की टीम को दूसरा स्थान मिला है।

    चार दिवसीय कूच बिहार ट्राफी के चौथे एवं अंतिम दिन मुंबई की टीम ने जम्मू-कश्मीर द्वारा 351 रन के विजय लक्ष्य का पीछा करते हुए दो विकेट के नुकसान पर 22 रन से आगे पारी की शुरूआत की और पूरी टीम 98.2 ओवर में 257 रन पर ह ढेर हो गई।

    मुंबई के बल्लेबाजों ने संयम भरी बल्लेबाजी करने की कोशिश की लेकिन जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजों के समक्ष ज्यादा समय तक मैदान पर टिक नहीं सके। मुंबई की ओर से आर्यन पाटिल ने 102 गेंदों में सात चौकों और एक छक्के की मदद से अर्धशतक बनाया।

    परसून सिंह ने आठ चौकों की मदद से बनाएं 35 रन

    परसून सिंह ने 69 गेंदों मे आठ चौकों की मदद से 35 रन, अनिरुद्ध नायर ने 66 गेंदों में छह चौकों की मदद से 30 रन, सार्थिक भिड़े ने 26 रन व आर्यन सकपाल और हर्ष ने भी 25-25 रनों का योगदान दिया।

    मुंबई की ओर से अभय व आर्यन पाटिल की जोड़ी ने तीसरी विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी निभाई। इसके उपरांत अनिरुद्ध नायर व सार्थक भिड़े के बीच आठवीं विकेट के लिए 47 रन और इसके उपरांत परसून सिंह और सार्थक भिड़े के बीच 129 गेंदों में 65 रन की साझेदारी भी हुई लेकिन इन साझेदारियों से मुंबई की टीम जम्मू-कश्मीर के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर सकी।

    जीवीश और जैद ने तीन-तीन विकेट चटकाए

    जम्मू-कश्मीर की ओर से जीवीश गुप्ता और जैद अहमद ने तीन-तीन विकेट चटकाए। ध्रुव शर्मा ने दो विकेट, सोलिब तारिक और फैजान अहमद ने भी एक-एक विकेट हासिल की है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर की टीम ने चार दिवसीय मुकाबले के पहले दिन पहली पारी में 209 रन बनाए थे जबकि जवाब में मुंबई की टीम ने पहली पारी में 218 रन बनाकर जम्मू-कश्मीर के विरुद्ध नौ रन की मामूली सी बढ़त हासिल कर ली थी। आज के मुकाबले में के मनोहरन और श्रीनिवास अनूप राय अम्पायर व चेतन शर्मा स्कोरर थे।

    इसी बीच जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की उपसमिति के प्रशासकीय सदस्य सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने टीम को जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा खिलाड़ी आगामी मुकाबलों में भी अपनी कुशल रणनीति से प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करने में सफल रहेंगे।