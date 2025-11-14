जम्मू-कश्मीर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित, नगरोटा विधानसभा सीट पर भाजपा, बडगाम पर पीडीपी का कब्जा

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए गए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने बडगाम सीट और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नगरोटा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। बडगाम में पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के आगा सैयद महमूद को 4,186 से अधिक मतों की बढ़त के साथ हराया। वहीं नगरोटा में भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (JKNPP) के हर्ष देव सिंह को 24,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से हराया। बडगाम उपचुनावों में सबसे प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में से एक इस निर्वाचन क्षेत्र में 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। जिनमें अपनी पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के प्रतिनिधि भी शामिल थे। पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने कहा कि "लोगों ने बदलाव और जवाबदेही के लिए मतदान किया है।" बडगाम ज़िला, जिसे उन्होंने पिछले एक साल से नज़रअंदाज़ किया था, अब विधानसभा में प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करेगा। एनसी के भीतर आंतरिक मतभेदों के बीच पीडीपी के अभियान ने गति पकड़ी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वरिष्ठ शिया नेता, तीन बार विधायक और अब श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने आरक्षण उप-समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन में देरी, स्मार्ट बिजली मीटरों की समस्या और राज्य का दर्जा व अनुच्छेद 370 पर कथित तौर पर पीछे हटने का हवाला देते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने से सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया था। रूहुल्लाह ने अनुरोध किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रचार में उनके नाम या तस्वीर का इस्तेमाल न किया जाए।

उपचुनाव के परिणाम घोषित होते ही पीडीपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बडगाम में जीत का जश्न मनाया। नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार शमीम बेगम लगभग 10,000 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा ने 31 अक्टूबर, 2024 को अपने पिता के निधन के बाद राजनीति में प्रवेश किया। उनकी जीत जम्मू क्षेत्र में भाजपा की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है।