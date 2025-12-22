खराब मौसम में जानलेवा हो सकता है पहाड़ी सफर, जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की यह एडवाइजरी
जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने खराब मौसम के दौरान पहाड़ी इलाकों में यात्रा को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यात्रियों को खराब मौसम में यात् ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मौजूदा मौसम और कई जगहों पर बर्फ के कारण सड़क की स्थितियों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर ने रविवार को घाटी की पहाड़ी सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है।
सीनियर सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस, ट्रैफिक रूरल कश्मीर कार्यालय से जारी एडवाइजरी के अनुसार पहाड़ी सड़कों पर आवाजाही तय कट आफ समय और ट्रैफिक एडवाइजरी के हिसाब से ही होगी।
मोटर चालकों और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर से तय हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करके यात्रा के समय की पुष्टि कर लें।
एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि मोटर चालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहनों में सही एंटी स्किड उपकरण लगे हों क्योंकि बिना अप्रूव्ड एंटी स्किड मैकेनिज्म वाले किसी भी वाहन को पहाड़ी रास्तों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इ
नमें टंगमर्ग, गुलमर्ग कंगन, सोनमर्ग और उससे आगे सिंथन किश्तवाड़, मुगल रोड, कुपवाड़ा बार्डर सड़कें और गुरेज बांडीपोरा शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस ने यह भी साफ किया कि सड़क किनारे होल्डिंग एरिया में भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम से बचने के लिएए केवल रजिस्टर्ड एंटी स्किड चेन विक्रेताओं को ही तय जगहों पर चेन लगाने की अनुमति दी जाएगी।
