    जम्मू शहर में पुलिस दल पर हमला, युवक ने टोका लहराते मचाया हड़कंप; आरोपित काबू, एक पुलिस कर्मी घायल

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    जम्मू के मुबारख मंडी-चौगन सलाथिया क्षेत्र में एक युवक ने सरेआम टोका लहराकर दहशत फैला दी। पंजतीर्थी पुलिस के पहुंचने पर उसने पुलिस दल पर हमला कर दिया, जिससे एक कर्मी घायल हो गया। आरोपित अमित राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है और पक्काडंगा थाने में मामला दर्ज किया गया है। 

    स्थानीय लोगों ने आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के मुबारख मंडी–चौगन सलाथिया क्षेत्र में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक ने सरेआम लोगों को गालियां देते हुए हाथ में तेजधार हथियार (टोका) लहराना शुरू कर दिया। सूचना पर जब पंजतीर्थी पुलिस की गश्ती टीम पहुंची, तो आरोपित ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया।

    जिस में एक पुलिस कर्मी घायल हो गया। काफी मशक्कत के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपित की पहचान अमित राणा निवासी चौगन सलाथिया, पंजतीर्थी के रूप में हुई है।

    पुलिस के गश्ती दल ने जब उसे शांत करने और पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने न केवल पुलिस दल को गालियां दीं, बल्कि अचानक टोका लेकर उन पर हमला कर दिया। हमले में एक कांस्टेबल घायल हो गए और उनकी वर्दी के बटन भी फट गए।

    इस घटना के संबंध में थाना पक्काडंगा में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे।