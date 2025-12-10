जम्मू में बाइक और स्कूटी की टक्कर में युवती की मौत, तीन लोग भी हुए लहूलुहान
जम्मू के गांधी नगर मेन स्टाप इलाके में सोमवार देर रात स्कूटी और बाइक की टक्कर में 28 वर्षीय युवती तानिया चौधरी की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के गांधी नगर मेन स्टाप इलाके में सोमवार देर रात स्कूटी और बाइक की टक्कर हो गई। इसमें स्कूटी सवार 28 वर्षीय युवती तानिया चौधरी की मौत हो गई, तीन लोग घायल हुए हैं।
उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। वहीं मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों के हवाले कर दिया।
यह हादसा सोमवार देर रात को पेश आया, जब दो दोपहिया वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पांच लोग घायल हुए। उन्हें तुरंत गांधी नगर अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद युवती को मृत लाया घोषित कर दिया।
घायलों की पहचान शुभम गुप्ता निवासी पुरानी मंडी (जम्मू), हर्ष कुमार निवासी शहीदी चौक, पालसन निवासी रेजीडेंसी रोड शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार व रात में कम दृश्यता हादसे की वजह बताई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।