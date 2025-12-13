जम्मू में दो अलग-अलग घटनाओं में महिला समेत युवक की मौत, कारण जानने के लिए पुलिस की जांच जारी

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में एक महिला और एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों मामलों में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहली घटना झज्जरकोटली थाना क्षेत्र डंसाल इलाके की है, जहां मूल रूप से की रहने वाली 32 वर्षीय आयशा अख्तर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आयशा अख्तर वर्तमान में डंसाल में रह रही थी। बताया जा रहा है कि घर पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई।

परिजन उसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डंसाल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को आगे की कानूनी औपचारिकताओं के लिए जीएमसी जम्मू के शवगृह में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मौत का कारण बेहोशी बताया जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।