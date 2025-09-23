Language
    जम्मू में अगले 5 दिनों तक साफ रहेगा मौसम, अब आपको सताएगी उमस भरी गर्मी

    By anchal singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:45 AM (IST)

    जम्मू संभाग में अगले पांच दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है जिससे उमस भरी गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। सोमवार को जम्मू में तीखी धूप निकली जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हुआ और तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। अगले चौबीस घंटों में तापमान में कोई विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है।

    साफ रहेगा आसमान, आज से सताएगी गर्मी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू संभाग में अगले पांच दिनों तक मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने के कारण उमस भरी गर्मी बढ़ेगी और तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर तक आसमान साफ और शुष्क रहेगा।

    फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसी बीच सोमवार को भी जम्मू में तीखी धूप निकली जो लोगों के पसीने छुड़ा गई। सुबह से शाम तक आसमान में विराजमान रहे सूर्य देवता ने गर्मी का एहसास करवा दिया।

    बदले मौसम के मिजाज के चलते ही सोमवार को जम्मू का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

    वहीं, न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बदलते मौसम में अगले चौबीस घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 35 तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

