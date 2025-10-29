जम्मू वेस्ट के विधायक को नहीं मिल रहा ST-2 का जाति प्रमाणपत्र, प्रशासन से की ये मांग

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रदेश के एक विधायक को अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के बावजूद जाति प्रमाणपत्र नहीं मिल रहा है। यह विधायक कोई और नहीं जम्मू पश्चिम से निर्वाचित भाजपा नेता अरविंद गुप्ता हैं। मंगलवार को आरएसपुरा-जम्मू दक्षिण के विधायक डॉ. नरेंद्र सिंह रैना ने जम्मू जिले में एसटी-2 श्रेणी के सदस्यों को जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों का मुद्दा उठाया और उनके लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की मांग की।

उन्होंने कहा कि हमारे साथी विधायक अरविंद गुप्ता भी इसी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय को प्रदेश में एसटी-2 वर्ग में रखा गया है। अरविंद गुप्ता मूलत: मीरपुर के हैं जो गुलाम जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है। उनके भाई को एसटी-2 का प्रमाणपत्र मिल गया है, लेकिन अरविंद गुप्ता को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह जम्मू मे हैं। वह छह माह से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि उन्हें यह प्रमाणपत्र दिलाने में मदद की जाए।