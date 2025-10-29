Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू वेस्ट के विधायक को नहीं मिल रहा ST-2 का जाति प्रमाणपत्र, प्रशासन से की ये मांग

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    जम्मू वेस्ट के विधायक को ST-2 जाति प्रमाणपत्र मिलने में परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप करने और प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की है। विधायक का कहना है कि सभी जरूरी कागजात जमा करने के बावजूद उन्हें प्रमाणपत्र नहीं मिला है। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है, क्योंकि यह प्रमाणपत्र उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद करेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्मू पश्चिम से निर्वाचित भाजपा नेता अरविंद गुप्ता

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रदेश के एक विधायक को अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के बावजूद जाति प्रमाणपत्र नहीं मिल रहा है। यह विधायक कोई और नहीं जम्मू पश्चिम से निर्वाचित भाजपा नेता अरविंद गुप्ता हैं। मंगलवार को आरएसपुरा-जम्मू दक्षिण के विधायक डॉ. नरेंद्र सिंह रैना ने जम्मू जिले में एसटी-2 श्रेणी के सदस्यों को जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों का मुद्दा उठाया और उनके लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की मांग की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि हमारे साथी विधायक अरविंद गुप्ता भी इसी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय को प्रदेश में एसटी-2 वर्ग में रखा गया है। अरविंद गुप्ता मूलत: मीरपुर के हैं जो गुलाम जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है। उनके भाई को एसटी-2 का प्रमाणपत्र मिल गया है, लेकिन अरविंद गुप्ता को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह जम्मू मे हैं। वह छह माह से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि उन्हें यह प्रमाणपत्र दिलाने में मदद की जाए।

     