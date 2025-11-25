जम्मू में बारात निकलने को तैयार, लेकिन लड़की वालों ने शादी से ठीक पहले कहा- ‘नहीं चाहिए दूल्हा, बारात न लाएं’

जागरण संवाददाता, जम्मू। घर में खुशी का माहौल था, दोस्त, भाई-बहन, रिश्तेदार शादी की खुशी में बैंड-बाजों पर नाच रहे थे। दूल्हा सेहरा बांधे बारात के साथ निकलने का इंतजार कर रहा था कि तभी मोबाइल पर रिंग बजी, सामने से दुल्हन के परिवार के सदस्य ने कहा, नहीं चाहिए दूल्हा, बारात न लाएं। यह शादी नहीं होगी।

इन कड़वे शब्दों ने खुशी के माहौल में कड़वाट भर दी। शादी का माहौल मातम में बदल गया। हर कोई एक दूसरे से यही पूछता नजर आया कि आखिरकार लड़की वालों ने बारात निकलने के एेन मौके पर इस शादी से इनकार क्यों कर दिया।

दरअसल यह घटना शहर के कुंजवानी इलाके की सोमवार रात की है। एक शादी उस समय अधर में लटक गई जब बिश्नाह निवासी लड़की पक्ष ने ऐन वक्त पर रिश्ता तोड़ने का फैसला सुना दिया। कुंजवानी निवासी राजकुमार की बारात सोमवार शाम धूमधाम से निकलने ही वाली थी कि तभी लड़की वालों का फोन आया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बारात उनके घर न लाई जाए।

राजकुमार ने बताया कि रविवार को ही लड़की पक्ष शगुन लेकर उनके घर आया था और रिश्ते की सहमति जताते हुए आवश्यक सामान भी सौंपा था। लेकिन सोमवार शाम अचानक आए फोन ने पूरे परिवार को स्तब्ध कर दिया। राजकुमार के अनुसार, लड़की पक्ष ने उनकी जाति को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि लड़की वालों ने आरोप लगाया है कि दूल्हे ने अपनी जाति की सही जानकारी नहीं दी थी। वहीं राजकुमार का दावा है कि उन्होंने सारी जानकारी पूर्व में ही स्पष्ट कर दी थी और उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है।