Jammu Weather Update: मानसून की दस्तक से जमकर बरसे बदरा, दो दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना

Jammu Weather Update जम्मू में मानूसन ने दस्तक दे दी है। लोगों को लगातार जारी उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। शनिवार से आज और कल भारी बारिश की संभावना है। रविवार तक बारिश हो सकती है। इस साल अभी तक मानसून की अच्छी बारिश दर्ज की गई। बीते दो दिन से दोनों यात्रा मार्गों पर बारिश हो रही है।

Jammu Weather Update: दो दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना

जम्मू, ऑनलाइन डेस्क। Jammu Weather Today: जम्मू में मानूसन ने दस्तक दे दी है। लोगों को लगातार जारी उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार इस सप्ताह बीच-बीच में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। शनिवार से आज और कल भारी वर्षा की संभावना है। रविवार तक भारी बारिश की संभावना है। इस वर्ष अभी तक मानसून की अच्छी बारिश दर्ज की गई है। किस क्षेत्र में कैसा रहेगा तापमान? मौसम विभाग के अनुसार बनिहाल से पहलगाम तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं-कहीं बारिश भी हो सकती है। वहीं, पहलागम से पवित्र गुफा तक सामान्य से भारी बारिश हो सकती है। उधर, श्रीनगर से सोनमर्ग तक बादल छाए रहेंगे, जबकि बालटाल से पवित्र गुफा तक हल्की से तेज बारिश हो सकती है। बीते दो दिन से दोनों यात्रा मार्गों पर बारिश का सिलसिला जारी रहा। लोगों को अलर्ट रहने की दी चेतावनी इसके चलते प्रशासन को पवित्र गुफा की तरफ श्रद्धालुओं की रवानगी के समय में परिवर्तन कर दोनों मार्गों से यात्रा देर से शुरू करनी पड़ी थी। शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में भारी बारिश के संभावना है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने लोगों को जल स्रोतों और नदी-नालों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। बीते दिन यह रहा तापमान ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने भी मौसम खराब होने पर जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग और मुगल रोड पर निकलने से परहेज करने के लिए कहा है। कुछ स्थानों पर भूस्खलन की संभावना है। जम्मू में भले ही वीरवार को वर्षा नहीं हुई, लेकिन कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में रुक-रुककर बारिश होती रही। जम्मू में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले उमस कुछ कम रही है। पिछले 24 घंटों में जम्मू में सबसे ज्यादा 44.0 एमएम बारिश दर्ज की गई। कटड़ा में 40.4 एमएम, भद्रवाह में 15.0 एमएम, बटोत में 5.8 एमएम बारिश दर्ज की गई।

Edited By: Preeti Gupta