    जम्मू में एक ही दिन में दो अलग-अलग स्थानों पर हुई युवा मौतों से सनसनी, पुलिस ने शुरू की जांच

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    जम्मू में एक ही दिन दो अलग-अलग स्थानों पर दो युवाओं की मौत से सनसनी फैल गई है। पहली घटना में, एक युवक अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गय ...और पढ़ें

    पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू में शनिवार को दो अलग–अलग स्थानों से दो युवाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबरें सामने आईं। दोनों मामलों में पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी जम्मू के शवगृह में रखवा दिए हैं तथा आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

    पहले मामले में, नानक नगर निवासी 16 वर्षीय युवती भूमिका शर्मा को घर में दुपट्टे से सीलिंग फैन से लटका हुआ पाया गया। परिजन उसे तुरंत गांधीनगर अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसे जीएमसी जम्मू लाया गया, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

    पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। मृतका की कम उम्र को देखते हुए मामला गंभीरता से लिया जा रहा है। गांधी नगर पुलिस थाने में मामले को दर्ज किया गया है।

    दूसरे मामले में, दोमाना थाना क्षेत्र उदयवाला में रह रहे 23 वर्षीय अरुण कुमार जोकि मूल रूप से रियासी, को उनके घर में अचेत अवस्था में पाया गया। परिजन और पड़ोसियों की सहायता से उन्हें तुरंत जीएमसी जम्मू ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत लाया हुआ घोषित कर दिया।

    पुलिस के अनुसार, मृत्यु के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। शव का पोटस्मार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। दोमाना पुलिस थाने में संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया है।