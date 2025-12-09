Language
    जम्मू में दो जवानों के शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:12 PM (IST)

    जम्मू में दो जवानों के शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस (File Photo)

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक जवान संदिग्ध हालात में मृत मिला। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले कॉन्स्टेबल सुखदीप सिंह सोमवार शाम को रेहियां गांव में एक नहर में पड़े मिले। स्थानीय लोगों ने उन्हें सांबा के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि वह मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे और गलती से नहर में गिर गए होंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि एक अलग घटना में, सोमवार देर रात जम्मू के नगरोटा इलाके में एक कैंप के अंदर गिरने के बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के एक कांस्टेबल की मौत हो गई।

    अधिकारियों के मुताबिक, उनके शव को पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताओं के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, और माना जा रहा है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के साथ)