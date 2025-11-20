Language
    जम्मू में तेज रफ्तार थार और स्कूटी के बीच भीषण टक्कर, बुजुर्ग सहित दो पड़ोसियों की मौत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:45 AM (IST)

    जम्मू में एक तेज़ रफ़्तार थार और स्कूटी की टक्कर में दो पड़ोसियों की मौत हो गई। मृतकों में एक बुजुर्ग भी शामिल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना तेज़ गति से वाहन चलाने के खतरों को दर्शाती है और क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    जम्मू में थार और स्कूटी के बीच टक्कर (जागरण फोटो)

    जागरण टीम, जम्मू/अखनूर। कानाचक पुलिस थाना के अंतर्गत जम्मू-राजौरी हाईवे पर बुधवार शाम को तेज रफ्तार थार (जेके11जी3000) और स्कूटी (जेके02एएच8446) की टक्कर में स्कूटी सवार दो लोगों की मौत हो गई।

    वह दोनों पड़ोसी थे और थाती क्षेत्र से अपने गांव गुड़ा पत्तन की ओर जा रहे थे। मृतकों की पहचान अशोक कुमार (60) पुत्र केसर और तरसेम लाल (46) पुत्र चुन्नीलाल, निवासी गुड़ा पतन के रूप में हुई है। शवों को अस्पताल के शवगृह में रखा गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। यह हादसा शाम करीब साढ़े छह बजे गुड़ा पतन के पास उस समय हुआ, जब जम्मू से राजौरी की ओर जा रही तेज रफ्तार थार ने सर्विस लेन से मुख्य राजमार्ग पर आ रही एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार दोनों व्यक्ति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होते देख आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचित किया और राहगीरों की मदद से घायलों को तुरंत उपजिला अस्पताल अखनूर पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

    कानाचक पुलिस थाना प्रभारी मनोज धर ने बताया कि हादसे के बाद थार और स्कूटी दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार वाहन की तेज गति हादसे का प्रमुख कारण प्रतीत हो रही है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

    पुलिस चालक की भूमिका, वाहन की स्थिति और चश्मदीदों के बयान सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं, गुड़ा पतन क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक हादसे से स्थानीय लोगों में शोक और आक्रोश है। लोगों ने राजमार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और प्रभावी निगरानी की मांग उठाई है।