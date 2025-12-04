मंदिरों के शहर जम्मू की 4.22 करोड़ से निखरेगी खूबसूरती, जानिए क्या होने जा रहा बड़ा बदलाव

जागरण संवाददाता, जम्मू। JammuNews: मंदिरों के शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए और वर्टिकल गार्डन बनने जा रहे हैं। एसएमजीएस अस्पताल, सिविल सचिवालय, बिक्रम चौक मार्ग और रिहाड़ी क्षेत्र में इनका निर्माण होगा। इसके लिए 4.22 करोड़ रुपये की राशि मंजूर हुई है।

इन वर्टिकल गार्डन के बनने से जहां सिविल सचिवालय क्षेत्र की शोभा बढ़ेगी, वहीं एसएमजीएस अस्पताल मार्ग की दीवारें भी आकर्षण का केंद्र बनेंगी। बिक्रम चौक से महिला कालेज गांधीनगर तक दीवारों व पिलर पर इन्हें बनाया जाएगा। रिहाड़ी क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर वर्टिकल गार्डन क्षेत्र की शोभा बढ़ाएंगे। अगले कुछ महीनों में इसके काम को पूरा कर लिया जाएगा। बुधवार को जम्मू पूर्व के विधायक युद्धवीर सेठी और निगम आयुक्त डा. देवांश यादव ने इन कार्यों का शुभारंभ किया।

इनके बनने से यह क्षेत्र काफी आकर्षक बन जाएंगे और साफ-सफाई की दृष्टि से भी सुधार होगा। इस मौके पर निगम के उपायुक्त नार्थ संजय बडयाल, ज्वाइंट कमिश्नर वर्क्स फिरदौस अहमद काजी, एक्सईएन प्रोजेक्ट लोकेश गुप्ता आदि भी मौजूद थे।

वर्टिकल गार्डन बढ़ा रहा शोभा बीसी रोड में फ्लाईओवर के खंभों पर वर्टिकल गार्ड गार्डन बनाए गए हैं। शाम ढलते ही इनमें जलती रंगबिरंगी लाइटें और कुछ स्थानों पर बनाए गए फव्वारे इस मार्ग की शोभा बढ़ाते हैं। शहर में सड़क किनारों, फुटपाथों व खाली जगहों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जम्मू नगर निगम ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटड़ा के साथ एमओयू किया था।

भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुए इस समझौते के तहत स्कूल आफ आर्केटेक्चर एंड लैंडस्केप डिजाइन के सदस्यों ने जम्मू शहर के विभिन्न स्थानों में लैंडस्केपिंग पर काम किया। वर्टिकल गार्डन के बीच फव्वारे व लाइटिंग भी लगाई गई है जिससे रात के समय गार्डन का नजारा मनमोहक बन जाता है।