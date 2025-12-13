रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: जनवरी से जम्मू तवी एक्सप्रेस में नए एलएचबी कोच, मिलेगा सुरक्षित और आरामदायक सफर
जम्मू रेल डिवीजन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन संख्या 19224/19223 साबरमती बीजी-जम्मू तवी एक्सप्रेस में आईसीएफ कोचों की जगह एलएचबी कोच लगा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए जम्मू रेल डिवीजन ने एक और अहम पहल की है।
रेल प्रशासन ने ट्रेन संख्या 19224/19223 साबरमती बीजी–जम्मू तवी एक्सप्रेस में आईसीएफ कोचों के स्थान पर अत्याधुनिक एलएचबी (लिंके हाफमैन बुश) कोच लगाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगी। बदलाव के बाद यात्रियों को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा अनुभव मिलेगा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार एलएचबी कोच एंटी-टेलीस्कोपिक डिजाइन और सेंटर बफर कपलर (सीबीसी) से लैस हैं, जिससे दुर्घटना की स्थिति में कोचों के आपस में टकराने की संभावना कम होती है और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अलावा इन कोचों में हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम, बेहतर वेंटिलेशन और कम शोर की सुविधा उपलब्ध है, जो लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाती है।
अधिक गति के लिए डिजाइन किए गए हैं एलएचबी कोच
एलएचबी कोच अधिक गति के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे ट्रेनों की परिचालन क्षमता और समयबद्धता में भी सुधार होगा। इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा। इस संबंध में जम्मू रेल डिवीजन के सीनियर कामर्शियल रेलवे मैनेजर उचित सिंघल ने बताया कि यह कदम रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
उन्होंने कहा कि नई रेक में 20 एलएचबी कोच शामिल होंगे और यह ट्रेन 1 जनवरी से नए स्वरूप में संचालित की जाएगी। आने वाले दिनों में जम्मू से चलने वाली कुछ और रेल गाड़ियों में आधुनिक कोच लगाए जाएंगी, जिन पर काम चल रहा है। उन्होंने यात्रियों से यह अपील की गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या एनटीईएस ऐप से अद्यतन जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
