वीडियो कॉल पर देखती रही प्रेमिका और फंदे पर लटक गया युवक; आत्‍महत्‍या के लिए उकसाने का आरोप

जम्मू, जागरण संवाददाता: बड़ी ब्राह्मणा के छन्नी करथौली इलाके में एक युवक प्रेमिका के साथ वीडियो कॉल करते हुए फंदे से लटक गया जबकि प्रेमिका उसे चुपचाप फंदे से लटकते हुए देखती रही। आरोप है कि प्रेमिका ने बाद में इस वीडियो कॉल को अपने कुछ परिचित लोगों में प्रसारित कर दिया, जिसके बाद युवक के परिजनों ने प्रेमिका के खिलाफ उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने की मांग पुलिस से की है। दानिश के पिता ने लगाया आरोप 21 वर्षीय युवक दानिश सिंह के पिता सूरम सिंह ने बताया कि उन्होंने भी इस वीडियो को देखा है जिसमें एक लड़की उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसा रही है। उनका बेटा सामने गले में फंदा डाल रहा है जबकि लड़की ने एक बार भी उसे ऐसा करने से नहीं रोका। उन्होंने बताया कि दानिश की मौत का पता उन्हें उस समय चला जब वे सुबह उसके कमरे में अपना फोन लेने गए। बार-बार आवाज देने के बाद भी जब दानिश ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने खिड़की का पर्दा उठाकर देखा तो दानिश पंखे से लटका हुआ था। दोस्‍त विनय ने भी खोला राज इसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई को बुलाकर दरवाजा खोल दानिश को नीचे उतारा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं दानिश के दोस्त विनय सिंह ने बताया कि जिस लड़की ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया, वह दूसरे समुदाय की है। दानिश की मौत के बाद वह उसका इंस्टाग्राम चला रही थी। उस लड़की ने उसे दानिश के इंस्टाग्राम से मैसेज भेजा कि मुझे फोन करो। मैंने दानिश को फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इंस्‍टाग्राम पर किया था कॉल बाद में मैसेज किया कि मेरे भाई को फोन कर। उसके बाद मैंने दानिश के भाई को भी फोन किया लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया। इसके बाद मैंने दानिश के इंस्टाग्राम पर कॉल की तो उस कॉल को उस लड़की ने उठाया। उसने मुझे कहा कि दानिश ने कुछ कर लिया है, उसके घर में जाकर देखो। जब मैं दानिश के घर पहुंचा तो दानिश को नीचे उतार लिया गया था। वहीं युवक के परिवार का कहना था कि उन्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था। अब पता चला है कि वह लड़की तेली बस्ती बड़ी ब्राह्मणा में रहती है। परिवार का आरोप है कि लड़की ने षड़यंत्र के तहत उनके बेटे की जान ली है। उन्होंने पुलिस से लड़की को गिरफ्तार करने की मांग की है।

