    Jammu: स्ट्रीट लाइट मरम्मत के लिए अब नया हेल्पलाइन नंबर जारी, शिकायत दर्ज करने के लिए इस पर करें संपर्क

    By Anchal Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:29 PM (IST)

    जम्मू शहर में स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नागरिक अब खराब स्ट्रीट लाइट की शिकायत इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा शहरवासियों को स्ट्रीट लाइट संबंधी समस्याओं को आसानी से रिपोर्ट करने में मदद करेगी।

    Hero Image

    शहर की 75 वार्डों में एक लाख से अधिक स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर की स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के लिए अब नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लोग अब इस हेल्पलाइन नंबर 9240268676 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

    जम्मू शहर में एनर्जी एफीशेंसी सर्विस लिमिटेड (इइएसएल) ने स्ट्रीट लाइटों का ठेका लिया हुआ है। जम्मू नगर निगम से समझौते के बाद शहर के सभी वार्डों में कंपनी ने स्ट्रीट लाइटें लगाना शुरू की थीं। शहर में 1 लाख के करीब स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं।

    बहुत से स्ट्रीट लाइटें खराब रहती हैं। ऐसे में लोगों को हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना पड़ता है। शुरूआत में वर्ष 2020 में कंपनी ने तीन अलग-अलग नंबर 9103361086, 9419109187, 7051982100 जारी किए थे जिन पर तब लोग संपर्क कर सकते थे। उसके बाद नगर निगम का टोल-फ्री नंबर 18001809207 भी दिया गया था।

    इसके अलावा शहरवासी चाहे तो आनलाइन support.eeslindia.org पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब नया नंबर जारी किया गया है जिस पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

    जम्मू नगर निगम की ओर से शहर भर में खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाने के लिए निगम आयुक्त डा. देवांश यादव की सख्ती के बाद कंपनी के साथ मिलकर अगस्त माह में विशेष शिविर लगाकर खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाया। अब यह नंबर जारी किया गया है ताकि साथ-साथ मरम्मत कार्य होते रहें और लोगों को असुविधा न हो।

    अगस्त 2019 में हुआ था करार

    नगर निगम ने अगस्त 2019 में केंद्र की कंपनी एनर्जी एफिसिएंसी सर्विस लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ समझौता किया था। उसके बाद कंपनी ने शहर में स्ट्रीट लाइटें लगाना शुरू की। वर्ष 2024 मार्च तक एक लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट शहर की 75 वार्डों में लगाई गईं। इतना ही नहीं कंपनी ने कंट्रोल रूम भी स्थापित करना था जहां से हर स्ट्रीट लाइट को आन-आफ किया जा सकता लेकिन ऐसा नहीं हो सका।