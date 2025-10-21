Jammu: स्ट्रीट लाइट मरम्मत के लिए अब नया हेल्पलाइन नंबर जारी, शिकायत दर्ज करने के लिए इस पर करें संपर्क

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर की स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के लिए अब नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लोग अब इस हेल्पलाइन नंबर 9240268676 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जम्मू शहर में एनर्जी एफीशेंसी सर्विस लिमिटेड (इइएसएल) ने स्ट्रीट लाइटों का ठेका लिया हुआ है। जम्मू नगर निगम से समझौते के बाद शहर के सभी वार्डों में कंपनी ने स्ट्रीट लाइटें लगाना शुरू की थीं। शहर में 1 लाख के करीब स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं।

बहुत से स्ट्रीट लाइटें खराब रहती हैं। ऐसे में लोगों को हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना पड़ता है। शुरूआत में वर्ष 2020 में कंपनी ने तीन अलग-अलग नंबर 9103361086, 9419109187, 7051982100 जारी किए थे जिन पर तब लोग संपर्क कर सकते थे। उसके बाद नगर निगम का टोल-फ्री नंबर 18001809207 भी दिया गया था।

इसके अलावा शहरवासी चाहे तो आनलाइन support.eeslindia.org पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब नया नंबर जारी किया गया है जिस पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जम्मू नगर निगम की ओर से शहर भर में खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाने के लिए निगम आयुक्त डा. देवांश यादव की सख्ती के बाद कंपनी के साथ मिलकर अगस्त माह में विशेष शिविर लगाकर खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाया। अब यह नंबर जारी किया गया है ताकि साथ-साथ मरम्मत कार्य होते रहें और लोगों को असुविधा न हो।