    Vande Bharat: जम्मू से श्रीनगर के बीच कब से चलेगी वंदे भारत ट्रेन? रेलवे अधिकारी ने दी बड़ी जानकारी

    By Dinesh Mahajan Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    जम्मू और श्रीनगर को वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ने का सपना जल्द पूरा होगा। रेलवे बोर्ड अक्टूबर में कटड़ा-श्रीनगर वंदे भारत को जम्मू से शुरू करने की घोषणा करेगा। जम्मू रेल मंडल ने रिपोर्ट भेज दी है। ट्रेन सीधे जम्मू से श्रीनगर चलेगी जिससे यात्रा आरामदायक होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्टेशन का विस्तार कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है।

    जम्मू-श्रीनगर के बीच वंदे भारत सेवा शुरू होने की जल्द होगी घोषणा। (जागरण)

    दिनेश महाजन, जम्मू। जम्मू और श्रीनगर को सीधे वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ने का सपना अब जल्द ही साकार होने जा रहा है। रेलवे बोर्ड आने वाले दिनों में (अक्टूबर माह) श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा–श्रीनगर वंदे भारत को जम्मू रेलवे स्टेशन से शुरू करने की औपचारिक घोषणा करने वाला है।

    इस संबंध में जम्मू रेल मंडल की रिपोर्ट बोर्ड को भेज दी गई है और आवश्यक ढांचा तैयार कर लिया गया है। फिलहाल, जम्मू से श्रीनगर जाने वाले यात्रियों को पहले कटड़ा पहुंचना पड़ता है, जबकि श्रीनगर से लौटने वाले यात्रियों को भी कटड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरकर अन्य साधनों से जम्मू आना पड़ता है।

    नए प्रावधान के तहत ट्रेन सीधे जम्मू से श्रीनगर तक संचालित होगी। इससे जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा संभव होगी। देश-विदेश से श्रीनगर आने वाले पर्यटकों को भी अब सीधा कनेक्शन मिलेगा। इससे धार्मिक पर्यटन और घाटी के पर्यटन कारोबार दोनों को लाभ होगा।

    जम्मू रेलवे स्टेशन का विस्तार कार्य लगभग पूरा

    वंदे भारत को जम्मू से चलाने की सबसे बड़ी जरूरत रेलवे स्टेशन के विस्तार कार्य थी, जो अब काफी हद तक पूरा हो चुका है। वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष दिसंबर तक पूरा काम समाप्त हो जाएगा।

    मौजूदा समय में जम्मू रेलवे स्टेशन पर चार नए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जिससे कुल प्लेटफार्म की संख्या सात हो गई है। इसके अलावा पांच नई वाशिंग लाइन बनाई जा रही हैं, जिनमें से दो चालू हो चुकी हैं और शेष तीन दिसंबर तक पूरी तरह कार्यशील हो जाएंगी।

    ट्रेनों की साफ-सफाई और धुलाई के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए एक फुटओवर ब्रिज चालू किया जा चुका है, जबकि दूसरा निर्माणाधीन है।

    दोनों रेलवे स्टेशनों को आपस में जोड़ने वाला पुल भी लगभग तैयार हो चुका है। विस्तारीकरण के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन न केवल वंदे भारत बल्कि भविष्य में अन्य प्रीमियम ट्रेनों को भी संभालने की क्षमता रखेगा।

    यात्रा समय और सुविधाओं में होगी कटौती

    वंदे भारत एक्सप्रेस की विशेषता इसकी तेज गति और आधुनिक सुविधाएं हैं। जम्मू–श्रीनगर के बीच इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रा का समय काफी घट जाएगा।

    अनुमान है कि पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में यह सेवा यात्रियों का समय कई घंटों तक बचाएगी। ट्रेन में अत्याधुनिक सीटें, वाई-फाई सुविधा, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली, ऑटोमेटिक दरवाजे और उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी।

    पर्यटन और कारोबार को बढ़ावा

    रेलवे अधिकारियों का मानना है कि जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत सेवा शुरू होने से जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को नई गति मिलेगी। जहां जम्मू में हर साल लाखों श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक श्रीनगर और कश्मीर घाटी घूमने जाते हैं।

    सीधी और तेज रेल सेवा से इन दोनों स्थलों तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगी। साथ ही व्यापारियों और कारोबारियों के लिए भी यह सेवा वरदान साबित होगी, क्योंकि वे जल्दी और सुरक्षित आवागमन कर पाएंगे।

    जल्द होगी घोषणा

    रेलवे बोर्ड इस सेवा को शुरू करने की तिथि जल्द घोषित करने वाला है। अनुमान है कि अक्टूबर या नवंबर के भीतर यह घोषणा हो सकती है। जम्मू रेल मंडल पूरी तैयारी में जुटा है, ताकि ट्रेन के संचालन में कोई बाधा न आए।