Jammu: खराब मौसम के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, उधमपुर में सैकड़ों फंसे वाहन; अमरनाथ यात्रा भी स्थगित

जम्मू में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खराब मौसम के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के बाद उधमपुर में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। इससे पहले शनिवार को रामबन जिले में टनल 3 और 5 को जोड़ने वाली एक सड़क भूस्खलन के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं अमरनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है।

खराब मौसम के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद

Your browser does not support the audio element.

उधमपुर, एएनआई। Jammu Weather Update: जम्मू में मानसून के सक्रिय होने से कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज जम्मू में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया है। वहीं,खराब मौसम के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के बाद उधमपुर में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। इससे पहले, इससे पहले शनिवार को रामबन जिले में टनल 3 और 5 को जोड़ने वाली एक सड़क भूस्खलन के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद भूस्खलन की घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। 250 किलोमीटर लंबा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र हर मौसम में चलने वाली सड़क है, जबकि मुगल रोड जम्मू के पुंछ जिले के बुफलियाज़ शहर को जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ती है। अमरनाथ यात्रा की गई स्थागित इस बीच, खराब मौसम के कारण चल रही तीर्थयात्रा स्थगित होने के कारण लगभग 6,000 अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्री रामबन में फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि फंसे हुए यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना न पड़े इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मौसम साफ होने पर शुरू होगी यात्रा वहीं, खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा पर भी असर पड़ा है। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा कल स्थगित कर दी गई थी। मौसम साफ न होने तक यात्रा स्थगित रहेगी। मौसम में सुधार होने और जम्मू और कश्मीर संभागों के बीच वाहन यातायात बहाल होने के बाद ही यात्रियों को अपनी तीर्थयात्रा फिर से शुरू करने के लिए कहा जाएगा।

Edited By: Preeti Gupta