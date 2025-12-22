जम्मू संभाग में प्री-पाइमरी से पांचवीं तक स्कूल आज से बंद, जानिए अन्य कक्षाओं में कब पड़ेंगी छुट्टियां

जागरण संवाददाता, जम्मू। बढ़ती ठंड के बीच जम्मू संभाग के विंटर जोन में आज सोमवार से प्री-प्राइमरी से पांचवीं तक की कक्षाएं बंद हो गई। सर्दियों की छुट्टी के चलते सभी विंटर जोन इलाकों में सोमवार 22 दिसंबर से 10 जनवरी, 2026 तक प्राइमरी तक कक्षाएं बंद रहेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जम्मू संभाग के विंटर जोन स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से सर्दियों की छुट्टियां डाली जा रही है।26 दिसंबर से छठी से आठवीं और 29 दिसंबर से नौवीं से बारहवीं तक के स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। सभी कक्षाएं दस जनवरी, 2026 को एक साथ खुलेंगी।



उधर बढ़ती सर्दी के बीच प्राइमरी तक स्कूल बंद रखे जाने का लोगों ने स्वागत किया है लेकिन इस सर्दी के बीच लोग सभी कक्षाओं को भी बंद करने की मांग कर रहे हैं।पेंरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर का कहना है कि यह ठंड सबके लिए हैं।इस समय सुबह पूरे जम्मू संभाग में कोहरा पढ़ रहा है।

सुबह इस कोहरे के बीच स्कूलों में जाना बच्चों के स्वास्थ्य को खराब कर रही है।ठंड में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं जबकि डाक्टर भी बच्चों को ठंड में बाहर न जाने की सलाह दे रहे हैं।वहीं समाज सेवी केवल शर्मा का कहना है कि शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों से सरकारी की तुलना न करें।अधिकतर सरकारी स्कूलों में कक्षाओं में खिड़कियां व दरवाजे भी नहीं होते। बच्चों को ठंड में बैठना पड़ता है।