    जम्मू में आज से बदल जाएगा समर और विंटर जोन के स्कूलों का समय, देखें नई टाइमिंग

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:04 PM (IST)

    शिक्षा निदेशालय जम्मू ने समर जोन के स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव किया है। जम्मू नगर निगम क्षेत्र में अक्टूबर में स्कूल सुबह नौ बजे खुलेंगे और तीन बजे छुट्टी होगी। पहली नवंबर से समय बदलकर सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े तीन बजे तक रहेगा। विंटर जोन में स्कूल पहली अक्टूबर से सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े तीन बजे तक खुलेंगे।

    जम्मू में आज से बदल जाएगा समर और विंटर जोन के स्कूलों का समय (File Photo)

    जागरण संवाददाता, जम्मू़। शिक्षा निदेशालय जम्मू ने आदेश जारी कर समर जोन के स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव की घोषणा की है। आदेश के अनुसार अक्टूबर महीने में जम्मू नगर निगम और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्कूल सुबह नौ बजे खुलेंगे जबकि दोपहर तीन बजे छुट्टी होगी।

    वहीं पहली नवंबर से स्कूल सुबह साढ़े नौ बजे खुलेंगे जबकि दोपहर साढ़े तीन बजे बंद होंगे। इसके अलावा विंटर जोन में पहली अक्टूबर से स्कूल सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर साढ़े तीन बजे तक खुले रहेंगे। यह आदेश सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के लिए मान्य होंगे। आदेश की अवेहलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।