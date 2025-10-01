जम्मू में आज से बदल जाएगा समर और विंटर जोन के स्कूलों का समय, देखें नई टाइमिंग

शिक्षा निदेशालय जम्मू ने समर जोन के स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव किया है। जम्मू नगर निगम क्षेत्र में अक्टूबर में स्कूल सुबह नौ बजे खुलेंगे और तीन बजे छुट्टी होगी। पहली नवंबर से समय बदलकर सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े तीन बजे तक रहेगा। विंटर जोन में स्कूल पहली अक्टूबर से सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े तीन बजे तक खुलेंगे।

