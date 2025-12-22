जम्मू में स्कूल बस दुर्घटना के बाद शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, मौसम का हवाला देकर पिकनिक पर लगाई रोक
जम्मू में स्कूल बस दुर्घटना के बाद, शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने मौसम का हवाला देते हुए सभी स्कूलों में पिकनिक पर रोक लगा दी है। यह नि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। पिकनिक से लौट रही स्कूल बस के दुर्घटना होने के बाद अब शिक्षा विभाग ने मौसम का हवाला देते हुए स्कूलों की पिकनिक पर रोक लगा दी है।मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू ने जिले में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी एवं निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की पिकनिक रद्द कर दी गई हैं। इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन स्कूलों को 22 दिसंबर 2025 से आगे पिकनिक आयोजित करने की अनुमति दी गई थी, वे सभी अनुमतियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि वर्तमान में मौसम की स्थिति प्रतिकूल बनी हुई है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी स्कूल प्रमुखों, जोनल शिक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू, संयुक्त निदेशक, सभी संस्थानों के प्रमुखों तथा जोनल शिक्षा अधिकारियों को सूचनार्थ भेजा गया है।प्रशासन ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अपील की है कि वे छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और बच्चों को पिकनिक में न लेकर जाएं।
