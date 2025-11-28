जम्मू में भीड़भाड़ वाली जगहों की रेकी कर चुका था साजिद, सुरक्षा एजेंसियों को मिली लोकेशन और ये अहम जानकारी

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के बठिंडी क्षेत्र से पकड़े गए 19 वर्षीय मोहम्मद साजिद के बारे में जांच एजेंसियों को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि साजिद पिछले कुछ दिनों में जम्मू के कई संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मौजूद रहा। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन की जांच में पता चला है कि वह पिछले कुछ दिनों से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में सक्रिय रहा था।

जांच में जुटे अधिकारियों को संदेह है कि साजिद कुछ धार्मिक स्थलों पर भी गया था। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर उसकी लगातार मौजूदगी रेकी की ओर ही इशारा करती है। हालांकि यह साफ नहीं है कि उसकी मंशा क्या थी? मामले की गंभीरता को देखते हुए उससे पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार, जांच में सामने आया है कि साजिद को पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर द्वारा लगातार मोबाइल फोन पर मनगढ़ंत और भड़काऊ जिहादी वीडियो भेजे जा रहे थे।

आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने वाले बताए जा रहे वीडियो ये वीडियो उसे ब्रेनवाश करने और आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने वाले बताए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि साजिद को सुनियोजित तरीके से कट्टरवादी बनाकर आतंकी बनने के लिए उकसाया जा रहा था। अब एजेंसियां पता लगा रही हैं कि क्या साजिद किसी आतंकी माड्यूल का हिस्सा था और क्या वह अन्य युवाओं को भी अपने साथ जोड़ रहा था।

अधिकारियों ने बताया कि साजिद से पूछताछ भी लगातार चल रही है। उसके संपर्कों, काल रिकार्ड और चैट डिटेल्स की स्कैनिंग की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस संभावना को भी जांच रही हैं कि क्या उसे किसी विशेष हमले के लिए टास्क दिया गया था या वह पहले चरण की तैयारी में था। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने पर ही आगे की तस्वीर स्पष्ट होगी। इस बीच, शहर के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा भी और मजबूत कर दी गई है।