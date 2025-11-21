जम्मू आरएसपुरा के किसान परेशान, प्रीमियम जमा लेकिन अभी तक राहत का कोई संकेत नहीं, बढ़ी निराशा

संवाद सहयोगी, जागरण. आरएसपूरा। उपजिला आरएसपुरा में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। कुछ महीने पूर्व आई बाढ़ से धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन किसानों को अब तक बीमा कंपनियों की ओर से कोई राहत नहीं मिल पाई है।

किसान लगातार बीमा कंपनी और कृषि विभाग से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन शिकायतों पर न तो कंपनियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई हुई है और न ही विभाग की ओर से कोई आश्वासन मिल सका है। किसानों का कहना है कि फसल नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने समय पर बीमा करवाया था और प्रीमियम भी जमा करवाया था, लेकिन अब जब नई फसल की तैयारी का समय आ गया है, तब भी उन्हें मुआवज़े की कोई जानकारी नहीं दी जा रही।

इससे किसानों में निराशा और नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर धान की खड़ी फसल नष्ट हुई थी, लेकिन कंपनी और कृषि विभाग की कार्यप्रणाली के कारण क्लेम की प्रक्रिया अटक गई है। किसानों ने प्रशासन और कृषि विभाग से मांग की है कि वे बीमा कंपनियों पर कार्रवाई कर लंबित दावों का तुरंत निपटारा करवाएं, ताकि वे समय पर अगली फसल शुरू कर सकें।

किसान संगठनों का भी कहना है कि फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई देना है, लेकिन जब उसी योजना के तहत मुआवजा समय पर नहीं मिलता, तो किसानों का विश्वास डगमगा जाता है।