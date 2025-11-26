Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू में भीषण सड़क हादसा: विवाह समारोह से लौटते परिवार को कार ने मारी टक्कर, महिला की मौत, पति व बेटी घायल

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:15 PM (IST)

    जम्मू में एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना में, एक विवाह समारोह से लौट रहे परिवार की कार को एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक महिला की जान चली गई, जबकि उसके पति और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के बाहरी क्षेत्र दोमाना के देहरी मोड़ के पास बीते मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें विवाह समारोह से लौट रहे एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं।

    हादसा रात लगभग 11:45 बजे पेट्रोल पंप के निकट उस समय हुआ जब दोपहिया वाहन पर घर लौट रहे पति-पत्नी और उनकी पुत्री को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मारी गई महिला की पहचान बंधना देवी के रूप में हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जबकि उनका पति सतपाल (55), उनकी बेटी सुधा देवी (21) घायल हो गए। परिवार गांव बुड्ढू चक तहसील मढ़ का रहने वाला है। राहगीरों व स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को तुरंत जीएमसी जम्मू पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। हालांकि, गंभीर चोटों के कारण बुधवार सुबह बंधना देवी ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और विवाह की खुशी देखते ही देखते दुख में बदल गई।

    सूचना मिलते ही दोमाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं, कार चालक की पहचान और हादसे के कारणों की जांच जारी है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि देहरी मोड़ पर रात के समय तेज रफ्तार वाहनों से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की पूरी तरह जांच कर कार्रवाई की जाएगी।